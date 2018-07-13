Подразделения финансовой разведки Беларуси и Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильское ведомство по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма подписали в Тель-Авиве (Израиль) Меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси.
«Подписание меморандума позволит усовершенствовать процесс обмена информацией между подразделениями финансового мониторинга Республики Беларусь и Государства Израиль, существенно укрепить их потенциал по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности и стабильности финансовых систем Беларуси и Израиля. Таким образом, завершены процедуры по вступлению в силу данного документа, работа над которым велась с 2013 года», — цитирует сообщение belrynok.by
После подписания меморандума правовая база двустороннего сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь с соответствующими ведомствами иностранных государств стала включать 23 соглашения о взаимодействии.
Также соглашения подписаны с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Грузией, Индией, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Латвией, Македонией, Молдовой, Монголией, Польшей, Россией, Саудовской Аравией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, Украиной и Финляндией.
11:44 13/07/2018
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