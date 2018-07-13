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Подразделения финансовой разведки Беларуси и Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильское ведомство по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма подписали в Тель-Авиве (Израиль) Меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля Беларуси.