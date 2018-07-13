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В России освобожден похищенный владелец агрохолдинга. У него вымогали 20 млн

Владелец агрохолдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов, которого похитили в Орловской области 10 июля, освобожден.

Как сообщили в СКР по Орловской области, правоохранительные органы обнаружили Будагова в соседней Тульской области. Спецоперация, которая проводилась при поддержке СОБРа, закончилась освобождением Будагова, он не пострадал, передает meduza.io

Орловские издания «Вечерний Орел» и «Орел-регион» пишут, что дом, где удерживали Будагова, взяли штурмом. Похитители задержаны, их имена не называются.

РБК в орловском СКР сообщили, что в отделение полиции доставлены «шесть-семь человек», причастных к его похищению. По словам самого Будагова, у него вымогали 20 миллионов российских рублей.


На задержанных возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

По версии следствия, машину Будагова 10 июля остановили неизвестные, и, угрожая оружием, заставили ехать в район Лужковского кладбища в Орловской области. Там преступники связали водителя и оставили его в салоне автомобиля, а бизнесмена увезли в неизвестном направлении.

11:33 13/07/2018






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