Как сообщили в СКР по Орловской области, правоохранительные органы обнаружили Будагова в соседней Тульской области. Спецоперация, которая проводилась при поддержке СОБРа, закончилась освобождением Будагова, он не пострадал, передает meduza.io





Орловские издания «Вечерний Орел» и «Орел-регион» пишут, что дом, где удерживали Будагова, взяли штурмом. Похитители задержаны, их имена не называются.





РБК в орловском СКР сообщили, что в отделение полиции доставлены «шесть-семь человек», причастных к его похищению. По словам самого Будагова, у него вымогали 20 миллионов российских рублей.









На задержанных возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.





По версии следствия, машину Будагова 10 июля остановили неизвестные, и, угрожая оружием, заставили ехать в район Лужковского кладбища в Орловской области. Там преступники связали водителя и оставили его в салоне автомобиля, а бизнесмена увезли в неизвестном направлении.