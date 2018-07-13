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Заставит ли Лукашенко послов торговать тракторами?

Какую поддержу отечественным экспортерам может оказать МИД?

Заставит ли Лукашенко послов торговать тракторами?
Министерство иностранных дел Беларуси предупреждает о новой кризисной волне во всем мире.

— Различные конфликтные ситуации экономического и торгового плана, санкции, контрсанкции уже приводят к существенным изменениям на мировых рынках, — заявил вчера первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

По оценке МИД, в этом году ситуация с экспортом, складывается неплохо: за 5 месяцев он вырос почти на 22%.

Как долго продлится эта тенденция?

Чалый: Средства на поддержку отечественных экспортеров есть

— У нас большую роль играют нефтепродукты, нефтехимия, лаки, краски и подобное, — отмечает экономический обозреватель Сергей Чалый. — Как долго будет продолжаться рост экспорта, сказать сложно. Вряд ли такие темпы сохраняться дальше.

По словам эксперта, сейчас в Беларуси — рекордные за всю историю физические объемы экспорта.

— Пошла вторая волна с начала этого года. К концу прошлого года было некоторое замедление, а с января начался рост, — говорит аналитик.

Тем не менее, он считает, что отечественные производители нуждаются в поддержке через механизм экспортного кредитования, осуществляемый с помощью Банка развития.

— Это нормальная практика, которую успешно применяют во всем мире. Средства на такую поддержку есть, поскольку эти кредиты вполне возвратные, — уверен эксперт.

Он отмечает, что в первую очередь такая помощь необходима белорусскому машиностроению, которое начинает терять позиции на внешних рынках.

— Речь идет о МАЗах, сельхозтехнике, тракторах, — уточняет Сергей Чалый.

Марголин: Возможно, будет очередная накачка послов

Экономист Лев Марголин полагает, что сейчас почти все белорусские экспортеры нуждаются в поддержке. Исключение составляют разве что торговцы природными ресурсами: нефтью, нефтепродукты и калийными удобрениями.

— Самое время стороны государства оказать помощь отечественному машиностроению, поскольку его продукция устарела. Нет прорывных технологий, поэтому белорусские товары постепенно теряют российский рынок, — подчеркивает эксперт.

По его словам, оптимальным вариантом был бы поиск белорусским предприятиями более эффективных собственников.

— Но власти на это не пойдут, а будут использовать испытанные приемы: кулуарные договоренности с российскими руководителями, — считает экономист.

Эксперт напоминает, что ександр Лукашенко в свое время лично дал указание всем послам: быть проводниками белорусской продукции в тех странах, где работают. А недавно глава государства приказал отозвать послов, которые слабо нарастили экспорт Однако поддерживать экспортеров, особенно на западном направлении нашим послам очень сложно.

— Возможно, будет очередная накачка, очередное указание послам, чья работа, оценивается не только по межгосударственным отношениям, но и по количеству проданных тракторов, — подчеркивает аналитик.

Он считает, что Министерству иностранных дел прикажут предпринять политические шаги по поддержке экспортеров.  

— Если бы речь шла о финансовой помощи, это было бы связано не с МИДом. Внешнеполитическое ведомство располагает деньгами только для своей деятельности. Никаких лишних денег для поддержки экспортеров у них нет, — подчеркивает Лев Марголин.

Источник: "Завтра твоей страны"
08:57 13/07/2018






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