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Опрос предпринимателей: чтобы в Беларуси быть богатым, нужны связи

Большое количество убыточных предприятий, рост цен, низкий уровень доходов – проблемы, наиболее присущие Беларуси по версии представителей бизнеса.

Опрос предпринимателей: чтобы в Беларуси быть богатым, нужны связи
Такие данные содержатся в исследовании «Экономические ценности бизнеса», презентованном на прошедшем вчера, 12 июля, медиазавтраке социологом Исследовательского центра ИПМ Дарьей Урбан. Исследование было подготовлено на основании опроса 409 малых и средних предприятий частной формы собственности. Сбор данных осуществлялся компанией MIA Research. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

В ходе опроса их попросили, в частности, ответить на вопрос: «Какие проблемы характерны для Беларуси?».

Наиболее популярным оказался ответ: «Большое количество убыточных предприятий». Так сказало 64,8% респондентов. 64,5% респондентов также отметило «рост цен». «Низкий уровень доходов» назвало наиболее характерной проблемой 50,1% опрошенных.  На четвертом и пятом местах по популярности оказались «чрезмерная бюрократизация» и «алкоголизм». О них заявили 37,7% и 35,2% опрошенных соответственно.


В десятку наиболее распространенных ответов попали «безработица» (30,1%), «плохие условия для предпринимательской деятельности» (28,4%), «высокие цены на жилищно-коммунальные услуги» (26,4%), «высокие цены на жилье» (23,5%), «высокие цены на нефть и газ» (16,6%).

Также в число характерных для Беларуси проблем попали «труднодоступность качественного медицинского обслуживания», «низкое качество высшего образования», «угроза потери работы», «низкая рождаемость и уменьшение численности населения».

Самыми «редкими» проблемами, по версии бизнеса, оказались «низкое качество среднего образования», «наркомания» и «высокая преступность». О них сообщили 8,3%, 3,7% и 1,2% соответственно.

0,2% опрошенных сказали, что никакие из вышеперечисленных проблем для Беларуси нехарактерны.

Как пояснила в ходе презентации Дарья Урбан, данный опрос отражал позицию бизнеса. То есть представители малых и средних предприятий назвали экономические проблемы основными, так как экономика их волнует прежде всего. И если бы опрос проводился среди населения Беларуси в целом, то ответы могли бы существенно отличаться.


В ходе исследования бизнесменам также был задан вопрос: «Какие качества нужно иметь, чтобы стать богатым в Беларуси?». Два главных качества, которые назвали опрошенные, это предприимчивость и нужные связи. Трудолюбие в списке необходимых для богатства качеств, по версии бизнеса, находится лишь на третьем месте.

Источник: Thinktanks.by
08:31 13/07/2018






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