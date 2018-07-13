Рейдерский захват

По мнению Романчука, Александр Лукашенко поступает, как его идейный учитель-вдохновитель Ульянов (Ленин) и его слепой инструмент матрос Железняк/Шариков.





«Есть в Беларуси Оршанский авиаремонтный завод. В 2011 году 59,5% акций этого государственного предприятия было продано АО «Мотор Сич» (Украина), одному из крупнейших производителей двигателей для авиационной техники. Пакет акций достался также для белорусского ЗАО «Системы инвестиций и инноваций». Сам президент принял решение о продаже — распоряжение президента №335рп от 30 декабря 2011 года об отчуждении акций, — написал Ярослав Романчук в Фейсбуке





Расклад был такой. ЗАО «Системы инвестиций и инноваций», которой владела структура «Белтех холдинг» (руководитель – известный бизнесмен Владимир Пефтиев) получает 1488171 акций за BYR8 млрд., а структура украинского бизнесмена Вячеслава Богуслаева АО «Мотор Сич» получает 2232256 акций за BYR12 млрд. По курсу BYR/$ в 2011г. белорусский акционер заплатил $ 1,43 млн, украинский — $ 2,14 млн.





Получается, что Оршанский авиаремонтный завод купили в режиме личного согласования с президентом (это типичная политическая сделка, а не открытая, честная приватизация) менее чем за $ 3,6 млн. Мы бы знали реальную рыночную стоимость данного завода только в том случае, если бы белорусские власти продали акции данного предприятия в режиме конкурентного, честного, открытого аукциона (тендера).





В 2012-2016гг. инвесторы обязались заинвестировать в Оршанский авиаремонтный завод, по меньшей мере, $ 12 млн создать более 300 рабочих мест, отремонтировать два общежития, а также дать около BYR20 млрд (~$ 3,6 млн) на развитие посёлка Болбасово.





Логика очень дешёвой продажи завода была такой. Да, мы вам продаём с большой скидкой активы, но вы инвестируйте в завод, в посёлок, в людей.





Ударили по рукам. Начали работать. В такого рода проектах очень важно всё прописать до мельчайших деталей, шаг за шагом, в том числе ответственность акционеров за невыполнение принятых на себя обязательств. В договоре должны был быть указаны меры ответственности и действия властей. Т. е. и украинский, и белорусские акционеры должны были подписать такого рода график работы и инвестиций с как можно более детальной расшифровкой. Неотъемлемой частью такого договора должен было быть указание на то, кто будет рассматривать споры и конфликты, которые могут возникнуть как между акционерами, так и с государством, как с продавцом, который продал активы с инвестиционными обязательствами.









Что же произошло в Беларуси? Сначала частный самолёт Вячеслава Богуслаева не выпустили из Беларуси. Неужели было решение суда? Авторитетный украинский бизнесмен публично заявил, что не только выполнил, а перевыполнил взятые на себя обязательства, а вот белорусский акционер свою часть не выполнил. Украинский инвестор настаивает на том, что вложил в развитие Оршанского авиаремонтного завода около $ 20 млн. Его позиция проста и понятна: «Компенсируйте мне мои затраты — и забирайте мои акции».





И вот 11 июля 2018г. Александр Лукашенко в отношении Оршанского авиаремонтного завода делает заявление: «Собственника уже здесь нет [акционеры ПАО «Мотор Сич» (Украина) и ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь)]. Собственники — вы [государственные организации]. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня».





Если это не национализация, то что это? Александр Лукашенко утверждает, что у завода нет собственника. Это как? Покажите интервью с Вячеславом Богуслаевым, в котором он бы публично заявил о том, что у него нет претензий ни к Оршанскому авиаремонтному заводу и его акционерам, ни к белорусскому государству. Его требования и предложения удовлетворены. Но В. Богуславский недоумевает и возмущается. Его как стратегического инвестора и собственника 59,5% акций Оршанского завода просто выкинули на улицу. В бизнесе это называется рейдерским захватом. Белорусские власти на пару с белорусским же бизнесменом отжали активы у украинского инвестора. Нет решения суда, по крайней мере, А. Лукашенко на него не ссылался. На лицо ленинское «забрать и поделить».





Это настоящий инвестиционный кошмар Беларуси. Можно сколько угодно долго говорить про декрет № 7 о развитии предпринимательства и декрет № 8 о цифровой экономике. Можно говорить о диверсификации экономики, превращении Минска, как переговорной площадки по урегулированию острых мировых конфликтов. Можно говорить о добрососедстве и привлечении иностранных инвестиций от Евросоюза. Все эти слова и декларации выбрасываются в корзину на фоне публичного утверждения А. Лукашенко: «Это государственное предприятие с сегодняшнего дня».









Глава Беларуси повторяет действия Ленина. Это большевизм. Это противоречит базовым институтам и практикам цивилизованного мира и правового государства. А. Лукашенко поступает по понятиям, а такой режим несовместим с благополучным развитие, с реализацией стратегии «Беларусь — $ 100 млрд в 2025г.»





Знаете, кто потирает руки от такого решения белорусского президента? В первую очередь, те, кто видит Беларусь в составе иного государства, Беларусь, о которую вытирают ноги.





Национализация любого актива решением исполнительной власти – это акт агрессии в отношении института частной собственности. Соответственно, в отношении предпринимательства и быстрого экономического роста».





Романчук полагает, что для экстренной нейтрализации последствий такого решения необходимо срочно провести переговоры с украинским инвестором, урегулировать спор с ним и заявить об этом всему миру.





«Иначе с Беларусью ни одни серьёзный инвестор дела иметь не будет. Даже стены и статус Парка высоких технологий и «Великого камня» не помогут», — заключил эксперт.

>И вот прошло 6,5 лет. За это время произошли события, которые можно классифицировать, как форс-мажор (де-факто война между Россией и Украиной). Понятное дело, что рынок товаров и услуг для украинского инвестора радикально изменился. В такой ситуации белорусскому и украинскому акционерам нужно было сесть за стол переговоров и решить судьбу коммерческого проекта «Оршанский авиаремонтный завод». Если позиции акционеров нельзя было бы сблизить в режиме переговоров, тогда — в суд.