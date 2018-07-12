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Разминулись: самолет украинского бизнесмена покинул Оршанский авиаремонтный завод незадолго до визита Лукашенко

Самолет Як-40, которым часто пользуется украинский бизнесмен Вячеслав Богуслаев, две недели назад покинул аэродром в поселке Болбасово, где базируется Оршанский авиаремонтный завод (ОАРЗ). Об этом сообщили информированные источники и подтвердили на самом заводе.

Напомним, утром 27 апреля 2018 года Богуслаев прилетел в Оршу для участия в собрании акционеров ОАРЗ. На тот момент его «Мотор Сичу» принадлежало чуть менее 60% акций белорусского предприятия. Но вылететь обратно на Як-40 он не смог. Власти Беларуси не одобрили вылет. В Украину бизнесмен добирался на обычном рейсовом самолете из Минска.

По информации TUT.BY, в течение двух месяцев Як-40 находился на территории ОАРЗ.

«Он уже давно, может быть, две недели назад, улетел», — сказали сегодня на ОАРЗ. Считалось, что борт удерживался, чтобы были безболезненно решены вопросы собственности ОАРЗ. На заводе заявили, что между вылетом самолета и вчерашним визитом президента «нет никакой связи».

Напомним, 11 июля Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод и заявил, что «с сегодняшнего дня это госпредприятие». «Собственника уже здесь нет (речь об акционерах ПАО „Мотор Сич“ (Украина) и белорусского ЗАО „Системы инвестиций и инноваций“). Собственники — вы (государственные организации). Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — заявил глава государства. Президент поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия.

На «Мотор Сич» белорусский вопрос комментирует только Вячеслав Богуслаев. Получить комментарий у него не удалось, сообщает news.tut.by



22:50 12/07/2018






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