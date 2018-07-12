Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года

Это следует из указа президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", подписанного 12 июля 2018 года и размещенного на официальном портале правовой информации, сообщае т interfax.by





Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.









Указ вступает в силу со дня его подписания.





Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года.





Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.





С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.



