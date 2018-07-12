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Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Это следует из указа президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", подписанного 12 июля 2018 года и размещенного на официальном портале правовой информации, сообщает interfax.by

Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.


Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.


21:01 12/07/2018






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