"Согласно регламенту расследования, в течение 30 дней с момента официальной публикации о начале расследования, ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" зарегистрируется в качестве заинтересованной стороны и запросит слушания", - сказал И.Демидов.





Кроме того, в течение 60 дней предприятие направит свои комментарии межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины.





Уже в ближайшие дни состоится выбор компании для оказания юридических услуг по защите интересов БМЗ, проинформировал И.Демидов.





Сам факт экспорта стальных прутков в Украину по демпинговым ценам в БМЗ отвергают. "Наши поставки основаны на принципах справедливой конкуренции, ценообразование осуществляет на основе изучения сложившихся цен на рынке Украины", - подчеркнул И.Демидов.





При этом он подтверди, что в последнее время БМЗ увеличил поставки металлопродукции на рынок Украины. "После осложнения в работе металлургических предприятий, находящихся в Донецкой и Луганской областях, мы нарастили поставки металлопродукции и тем самым нивелировали образовавшийся дефицит по ряду позиций", - заметил представитель холдинга.





"Несмотря на увеличение поставок металлопродукции БМЗ, в настоящее время в Украине имеет место острый дефицит по таким позициям как арматура. Информация об этом публикуется в украинских специализированных изданиях", - продолжил он.





Как рассказал И.Демидов, учитывая крайнюю заинтересованность в продолжении сотрудничества БМЗ с украинскими партнерами по поставкам металлопродукции, в МИД Беларуси было направлено обращение с целью поддержки позиции БМЗ о неприменение в нему ограничивающих мер.





Как сообщалось, МКМТ Украины возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы в начале июля.





По результатам исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер.





Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину прутков и брусков горячекатаных, свободно уложенных в бунты, из углеродистой стали из Молдовы составил 20,8 тыс. тонн на $12,56 млн, других прутков из углеродистой стали из Молдовы - 23 тыс. тонн на $13,29 млн, из Беларуси - 23,7 тыс. тонн на $13,54 млн.





Помимо этого, импорт иных прутков и брусков из других легированных сталей за эти 4 месяца из Молдовы составил 3,8 тыс. тонн на $2,31 млн, из Беларуси - 1,5 тыс. тонн на $1,1 млн.



