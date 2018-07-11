Как в лихие 90-ые: в России похитили владельца крупного агрохолдинга

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту похищения крупного бизнесмена — владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова.





Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, накануне возле садоводческого товарищества неизвестные остановили его автомобиль Lexus LX 570.





В салоне машины в тот момент находились бизнесмен и его водитель. Злоумышленники наставили на них оружие, после чего вывезли в район Лужковского кладбища.





Бандиты связали водителя и оставили его в машине, а Будагова насильно посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по статье по статье «Похищение человека».









В Орловской области Будагов считается олигархом. В прошлом году он неожиданно был оправдан по делу о даче взятки чиновнику, хотя сторона обвинения просила приговорить его к 8 годам колонии строгого режима.





Сам бизнесмен заявлял, что уголовное дело против него стало следствием попытки рейдерского захвата его агрохолдинга, пишет mk.ru



