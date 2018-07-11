Как в лихие 90-ые: в России похитили владельца крупного агрохолдинга
В России похищен владелец крупнейшего агрохолдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов. Ранее он неоднократно жаловался на попытки рейдерского захвата предприятия.
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту похищения крупного бизнесмена — владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, накануне возле садоводческого товарищества неизвестные остановили его автомобиль Lexus LX 570.
В салоне машины в тот момент находились бизнесмен и его водитель. Злоумышленники наставили на них оружие, после чего вывезли в район Лужковского кладбища.
Бандиты связали водителя и оставили его в машине, а Будагова насильно посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по статье по статье «Похищение человека».
В Орловской области Будагов считается олигархом. В прошлом году он неожиданно был оправдан по делу о даче взятки чиновнику, хотя сторона обвинения просила приговорить его к 8 годам колонии строгого режима.
Сам бизнесмен заявлял, что уголовное дело против него стало следствием попытки рейдерского захвата его агрохолдинга, пишет mk.ru
14:36 12/07/2018
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