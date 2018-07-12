Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка проводилась на территории Красноармейского и Советского районов Волгограда «на основании поступившей информации».





В ходе проведенных действий было установлено, что в продаже находятся сигареты марок «Корона», Minsk, Ashima, Milano, Credo, Selrie, Cavallo, Galaxy, Oscar, Mikado, Miles, Portal, «Фэст», «А и Б», якобы произведенные в Беларуси.





Проверяющие сделали вывод, что табачная продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: на пачках и на листе-вкладыше отсутствуют акцизные марки, сведения о максимальной розничной цене и информация об изготовителе.





Мало того, что сигареты непонятно кто произвел, и на них не было товарно-сопроводительной документации, так на пачках еще и полностью отсутствовала информация на русском языке.





С 15 ноября 2017 года вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза на производство сигарет, с этой даты все пачки сигарет должны производиться с надписями на одной стороне на белорусском языке, со второй на русском, и сопровождаться устрашающими картинками.





Однако в данном случае, скорее всего, речь идет контрафакте, произведенном непосредственно в России.





Проверяющие Роспотребнадзора наложили арест на 843 пачки якобы белорусских сигарет. По всем фактам возбуждено административное производство. Предпринимателям, которые торговали заведомо сомнительным товаром, грозит крупный штраф.



