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Мясникович: Оптимальный формат сотрудничества с МВФ - совместная программа

Беларусь собирается сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам, сообщил в среду, 11 июля, глава Совета республики Михаил Мясникович во время встречи с руководителем миссии МВФ по Беларуси Жаком Миньяном.

 Мясникович отметил, что белорусская сторона будет рада видеть МВФ в качестве доверенного советника. И по вопросам, где позиции сторон не совпадают, по его словам, Беларусь намерена сближать их, а не подчеркивать различия.
 
Он также отметил, что власти Беларуси считают своей стратегической задачей поддержание роста экономики и снижение ее уязвимости, развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование механизма социальной защиты. Для этого были приняты соответствующие документы на уровне президента.
 
«Сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат - это совместная программа», - добавил Мясникович.

 

Также председатель верхней палаты парламента рассказал о проводимых в стране реформах и выразил надежду, что визит миссии МВФ даст позитивные сигналы международным финансовым организациям, частным инвесторам по развитию финансово-экономического сотрудничества с Беларусью, передает Телеграф.


Позже сообщалось, что власти Беларуси планируют возобновить переговоры с МВФ о новых кредитах в 2020-2021 годах. Но, не исключено, что из-за недостатка финансов попробуют сделать это раньше. 

Правда, тогда придется пойти на серьезные реформы в экономике, на которых настаивает МВФ и которых так боятся белорусские власти.

"Белорусский партизан"
12:10 12/07/2018






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