Мясникович отметил, что белорусская сторона будет рада видеть МВФ в качестве доверенного советника. И по вопросам, где позиции сторон не совпадают, по его словам, Беларусь намерена сближать их, а не подчеркивать различия.

Он также отметил, что власти Беларуси считают своей стратегической задачей поддержание роста экономики и снижение ее уязвимости, развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование механизма социальной защиты. Для этого были приняты соответствующие документы на уровне президента.

«Сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат - это совместная программа», - добавил Мясникович.









Также председатель верхней палаты парламента рассказал о проводимых в стране реформах и выразил надежду, что визит миссии МВФ даст позитивные сигналы международным финансовым организациям, частным инвесторам по развитию финансово-экономического сотрудничества с Беларусью, передает Телеграф













Правда, тогда придется пойти на серьезные реформы в экономике, на которых настаивает МВФ и которых так боятся белорусские власти.