Беларусь берет валютные займы с запасом

Кроме того, валютные заимствования осуществлялись и на внутреннем рынке – Минфин разместил валютных облигаций на 205 млн долларов. В совокупности объем новых валютных кредитов, привлеченных за январь-май 2018 года, составил 1,27 млрд долларов США. Подробнее об этом Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).





– Новые валютные заимствования, которые Беларусь делает на внутреннем и внешних рынках, направляются на погашение старого валютного госдолга. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 год говорилось, что в этом году за счет новых займов планируется покрыть платежей по валютному долгу на 1,2 млрд долларов. Как видим, необходимую сумму правительство собрало за пять месяцев.





Однако это не означает, что в этом году государство больше не будет брать валютных займов. Не исключено, что в казну поступят деньги от ЕФСР – в рамках действующей с 2016 года кредитной программы фонд должен предоставить еще 400 млн долларов. Ранее власти ожидали поступления 200 млн долларов в первом квартале 2018 года. А недавно Минфин заявил, что сроки сдвинулись, и выразил надежду получить всю сумму двумя траншами до конца текущего года.





С этим фондом у нас уже была история, когда последний кредитный транш так и не поступил в казну.





Беларусь до сих пор не получила последние 440 млн долларов в рамках кредитной программы с Антикризисным фондом ЕврАзЭс (теперь он называется ЕФСР) из-за того, что не выполнила 10 показателей кредитной программы, согласованных фондом, в том числе 5 контрольных. Эта программа начала действовать еще в 2011 году.





Так что прецедент уже имелся, и он дает основания полагать, что поступление новых 400 млн долларов от ЕФСР не гарантировано – мало ли что.









Деньги, конечно, были бы нелишними, но в случае чего правительство может использовать и другие инструменты валютных заимствований. Уже сейчас власти говорят о возможности размещения государственных облигаций в России и Китае. Кроме того, не исключено, что Минфин продолжит размещать валютные облигации на внутреннем рынке.





Облигации – весьма удобный инструмент заимствований для государства.





Размещая бонды, правительство не берет на себя никаких дополнительных обязательств: частным инвесторам нет дела ни до тарифов на ЖКУ, ни до госпредприятий, ни до каких-либо структурных реформ.





Единственное обязательство, которое берет на себя правительство – это выплачивать доход по бумагам и в срок их погасить.





Кроме того, сам по себе процесс выпуска и размещения бумаг проще процесса переговоров и согласования кредитных программ с фондами, правительствами других стран и прочими возможными кредиторами.





При этом есть, конечно, и ложка дегтя: облигации, при всем своем удобстве – достаточно дорогое удовольствие, ставки по ним в несколько раз превышают ставки по международным кредитам.





Кроме того, основной долг по облигациям, в отличие от традиционных кредитов, не уменьшается в течение всего срока обращения бумаг, что еще больше увеличивает переплату.





Так или иначе, необходимую сумму валютных заимствований для осуществления платежей по госдолгу в этом году Беларусь уже получила. «Дополнительные» займы, по всей вероятности, будут направляться в состав ЗВР и использоваться для рефинансирования валютного госдолга в будущем.





С одной стороны, активность и успехи Беларуси как заемщика дают надежду, что мы еще много лет будем так же своевременно платить по старым валютным кредитам, а с другой – свидетельствуют о том, что кредитное бремя еще долго будет оставаться проблемой, требующей постоянного привлечения иностранной валюты.









Правительство недавно выразило намерения рефинансировать за счет новых кредитов лишь половину валютных платежей по госдолгу, а вторую половину погашать своими силами.





Только вот «своих сил» у нас не так уж много – экспортные пошлины (планировалось, что за счет них страна получит около 500 млн долларов в этом году) да «излишки» валюты на внутреннем рынке, которые формируются участниками рынка.





Профицит валюты по итогам первого полугодия составил 562 млн долларов. До конца года он может вырасти, а может и нет – в зависимости от того, что будет с зарплатами, процентными ставками и внешней торговлей.





На этом наши собственные источники валюты фактически заканчиваются – больше наша экономика пока не генерирует. А объем валютных платежей, например, в этом году превысит 3,7 млрд долларов.