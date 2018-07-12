Украинцы вложили $20 миллионов в отобранный Лукашенко завод

На запорожском предприятии «Мотор Сич», которое принадлежит украинскому бизнесмену Вячеславу Богуслаеву и обладает 60 процентами акций Оршанского авиаремонтного завода, пока не комментируют заявление Лукашенко о национализации этого предприятия, сообщает «Радыё Свабода»





В то же время стало известно, что сейчас на предприятии происходит совещание.





В мае президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев летал в Минск на переговоры об изменении белорусского акционера Оршанского завода. По словам депутата, входящего в топ-25 наиболее состоятельных бизнесменов Украины, именно «местный инвестор» отказался выполнять свою часть инвестиционных обязательств.





«Поэтому весь «сыр-бор». Свою часть инвестиционных обязательств «Мотор Сич» выполнил на 110%», — говорил Вячеслав Богуслаев украинским журналистам, комментируя в мае сообщения о возможной передачу контрольного пакета акций Оршанского авиаремонтного завода государственному предприятию «Белспецвнештехника».





«Не понимаю, откуда это: взять и забрать. На рынке можно только купить или выкупить. Так работает вся Европа. Надо рассчитаться с акционерами», — сказал в мае Вячеслав Богуслаев. По его словам, Оршанский авиаремонтный завод завершил 2017 год с прибылью.





И тогда же президент «Мотор Сич» уточнил, что с момента приобретения в 2012 году контрольного пакета акций Оршанского завода, на тот момент проблемного и выставленного властями Беларуси на приватизацию, украинское предприятие вложило в развитие авиаремонтного завода примерно 20 миллионов долларов.





Украинские СМИ сообщали, что Вячеслав Богуслаев после последнего раунда переговоров вынужден был вернуться из Минска в Киев рейсовым самолетом, так как его «Як-40» арестовали на аэродроме в Орше в качестве залога, чтобы заставить его отказаться от финансовых претензий к белорусскому заводу и к тому же выплатить «неустойку» за якобы невыполнение инвестиционных обязательств. Позже, как утверждают некоторые источники, украинский бизнесмен не поехал на встречу в администрацию белорусского президента обсуждать условия передачи акций Беларуси, хотя и подтвердил свою готовность отказаться от акций.





В Украине ряд экспертов рынка не исключают, что белорусские власти решили национализировать Оршанский авиаремонтный завод, так как подозревали, что он может перейти в собственность России вследствие продажи 56% акций украинского «Мотор Сич» китайской корпорации Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.





Та сделка в прошлом году стала предметом уголовного дела, которое возбудила Служба безопасности Украины. По словам следователей, то, что акции украинского предприятия продавались иностранцам пакетами по 10% через офшоры, вызвало подозрения, что новым реальным собственником важнейшего для обороны Украины предприятие может оказаться совсем не та компания, что была заявлена.









В то же время украинские эксперты исключают, что белорусские власти национализируют белорусские активы Вячеслава Богуслаева на заказ своего украинского коллеги Петра Порошенко. Скорее дело в том, что на мощностях Оршанского авиаремонтного завода готовились выпускать модификацию вертолета «Ми-8», который благодаря новому украинскому двигателю значительно превосходил бы российского конкурента «Ми-17». И это уже не могло понравиться России.





По информации отдельных источников, Оршанский авиаремонтный завод после банкротства будет объединен в холдинг с аналогичным предприятием в Барановичах и передан в состав госпредприятия «Белспецвнештехника». Высказывается и такая версия, что Оршанский авиаремонтный завод, точнее, его взлетно-посадочная полоса очень понравился белорусской компании «Бремино групп», которая строит рядом мультимодальный логистический центр.