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МАРТ и «Перспектива» обсудили проблему азиатских торговцев. Власти пообещали разобраться

Предприниматели готовятся к мониторингу работы новых магазинов.

10 июля в МАРТ состоялась встреча руководителя РОО «Перспектива» Анатолия и индивидуальных предпринимателей из Минска, Молодечно, Речицы, Березино, Борисова с первым замминистра Артуром Карповичем. На встрече также присутствовали представители Минэкономики, Минздрава и Госстандарта.

Как отмечается на сайте МАРТ, на встрече обсуждалась проблема азиатских торговцев.

«Рассмотрена текущая ситуация малого бизнеса, имеющиеся и потенциальные проблемы социально-экономического характера, связанные с функционированием объектов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам с нарушениями действующего законодательства (без документов, подтверждающих качество товаров, без отражения операций через кассовые суммирующие аппараты и т.д.)», — говорится в сообщении министерства.

После совещания с участием властей вопрос будет решаться на новом уровне, считают в «Перспективе».

«Достигнута договоренность по совершению определенных шагов для решения проблемы гостей. Первый замминистра Артур Карпович предложил фиксировать все известные факты нарушений или возможных нарушений в азиатских магазинах.

Эти данные будут передаваться в МНС, Минздрав и другие ведомства. Будут создаваться рабочие группы. Будут мониторинги этих магазинов. Вряд ли получится охватить все точки, но вполне возможно проверить хотя бы все регионы. Госстандарт полностью согласен с позицией МАРТ», — сообщается на сайте организации.

«Перспектива» обратилась к предпринимателям с просьбой сообщать адреса новым азиатских магазинов и о замеченных в их работе нарушениях.

08:34 12/07/2018






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