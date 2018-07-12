10 июля в МАРТ состоялась встреча руководителя РОО «Перспектива» Анатолия и индивидуальных предпринимателей из Минска, Молодечно, Речицы, Березино, Борисова с первым замминистра Артуром Карповичем. На встрече также присутствовали представители Минэкономики, Минздрава и Госстандарта.





Как отмечается на сайте МАРТ, на встрече обсуждалась проблема азиатских торговцев.





«Рассмотрена текущая ситуация малого бизнеса, имеющиеся и потенциальные проблемы социально-экономического характера, связанные с функционированием объектов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам с нарушениями действующего законодательства (без документов, подтверждающих качество товаров, без отражения операций через кассовые суммирующие аппараты и т.д.)», — говорится в сообщении министерства.





После совещания с участием властей вопрос будет решаться на новом уровне, считают в «Перспективе».





«Достигнута договоренность по совершению определенных шагов для решения проблемы гостей. Первый замминистра Артур Карпович предложил фиксировать все известные факты нарушений или возможных нарушений в азиатских магазинах.





Эти данные будут передаваться в МНС, Минздрав и другие ведомства. Будут создаваться рабочие группы. Будут мониторинги этих магазинов. Вряд ли получится охватить все точки, но вполне возможно проверить хотя бы все регионы. Госстандарт полностью согласен с позицией МАРТ», — сообщается на сайте организации.





«Перспектива» обратилась к предпринимателям с просьбой сообщать адреса новым азиатских магазинов и о замеченных в их работе нарушениях.