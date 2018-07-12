США грозят санкциями участникам Северного потока-2
США выступают против проекта Северный поток-2. В Госдепе считают, что газопровод подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы.
Участвующим в проекте строительства трубопровода Северный поток-2 компания грозят санкции. Об этом заявил представитель Государственного департамента США.
"Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций", – говорится в заявлении.
В Госдепе не уточнили, о каких ограничениях идет речь.
Ранее сообщалось, что в ЕС растет число противников Северного потока-2. Ряд стран хотят изменить правила строительства газопроводов в Евросоюзе. Против выступают только три государства – Германия, Нидерланды и Бельгия.
В частности, Дания может заблокировать или отсрочить постройку Северного потока-2 через свои территориальные воды. Власти страны предложили вынести обсуждение этого вопроса на общеевропейский уровень.
08:08 12/07/2018
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