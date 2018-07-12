США грозят санкциями участникам Северного потока-2

Участвующим в проекте строительства трубопровода Северный поток-2 компания грозят санкции. Об этом заявил представитель Государственного департамента США.





"Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций", – говорится в заявлении.





В Госдепе не уточнили, о каких ограничениях идет речь.





Ранее сообщалось, что в ЕС растет число противников Северного потока-2. Ряд стран хотят изменить правила строительства газопроводов в Евросоюзе. Против выступают только три государства – Германия, Нидерланды и Бельгия.





В частности, Дания может заблокировать или отсрочить постройку Северного потока-2 через свои территориальные воды. Власти страны предложили вынести обсуждение этого вопроса на общеевропейский уровень.