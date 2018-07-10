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В Беларуси начал работу фонд E5P, первый проект – полигон отходов

Фонд E5P выделил грант в 2 млн евро на строительство нового полигона твердых отходов в Пуховичах. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Минске.

Полигон сократит выбросы парниковых газов в год в объеме, эквивалентном 6 764 тоннам углекислого газа, и позволит сэкономить 3 млн евро на эксплуатационных расходах.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития. В этих целях он еще ранее выделил кредит в 5 млн евро. Нынешний грант в 2 млн будет дополнением к данной сумме, пишет belmir.by
E5P – многосторонний донорский фонд, учрежденный в 2009 году. Его цель – стимулировать проекты в сфере энергоэффективности и экологии в регионе Восточного партнерства.

На сегодня средства, которые аккумулированы в фонде на проекты в Беларуси, – 17 млн евро. Из них 10 млн поступили от ЕБРР, 5 млн – от Швеции, 1 млн – от Германии.

Еще 150 тысяч евро внесла Польша и 60 тысяч – Эстония.


18:53 11/07/2018






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