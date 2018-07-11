Михаил Гуцериев: Белорусские компании лучшие, там нет воровства

Председатель совета директоров «Славкалия», российский миллиардер Михаил Гуцериев в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, как строится Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любани.





- Объект очень серьезный. Огромные инвестиции, степень ответственности очень высокая - более 2 млрд. долларов, - рассказал Михаил Гуцериев.





Сейчас в Любани строится офис, со следующей осени все совещания компания будет проводить там. В этом году объем инвестиций составит 350 млн. евро, в следующем году - 600 млн. евро. Через четыре года Нежинский ГОК уже начнет работать.





По словам Гуцериева, на объекте 75 - 80% работников - это белорусы. Есть также немцы - они предоставляют современные технологии, и китайцы - они пришли на объект с инвестициями.





- Александр Григорьевич Лукашенко настоятельно рекомендовал и просил меня, чтобы там были белорусы и белорусские строительные компании. Белорусские компании, без ложной лести, поверьте, лучшие. Качество великолепное, работоспособность сильная, воровства нет и цена невысокая, - говорит бизнесмен.





На первом этапе предприятие будет производиться 2 млн. тонн калийных удобрений в год. Для сравнения, «Беларуськалий» выпускает около 10 млн. тонн.





Уже во время строительства компания экономит средства.





- Материалы отделочные - дешевые. Все, что касается комфорта, - дешево, но сердито. Все, что касается оборудования, станков, - дорого и сердито, - уточнил Гуцериев. Бизнесмен надеется, что через четыре года компания займет четвертую часть белорусского рынка. Прибыль будет инвестироваться в Беларусь.





По мнению Гуцериева, Беларусь превращается не только в IT-страну, но и в мировую калийную Мекку.





- Я знаю, что сейчас и «Беларуськалий» развивает новые калийные производства. Мы, конечно, обойдем «Уралкалий» и многих других, и пойдем вперед. Я в этом не сомневаюсь, - сказал российский бизнесмен. - Нам здесь (в Беларуси. - Ред.) нравится с точки зрения порядка, соблюдения законности. Это хорошая страна, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать. Капитал идет туда, где на вложенный доллар получит хотя бы на 5% больше, чем на другой территории. 1000 км за 5% капитал готов пройти. А за 25% он готов оббежать весь мир дважды и опять прийти к вам. Так работают деньги.





Михаил Гуцериев также выкупил и отреставрировал базу отдыха «Красносельское», которая принадлежала Управделами президента. Во время строительства оказалось, что в населенном пункте нет церкви.





- А тут же 99,9% - православные. Ну, христиане, будем так говорить. Александр Григорьевич сказал: постройте там небольшую церковь, чтобы люди могли совершать все религиозные обряды. Источник финансирования - личные средства. Думаю, через два года там будет стоять красивая церковь, - сказал Гуцериев.





Также, по словам миллиардера, в Минске за его счет строится большая школа за 12 млн. долларов, которая через два года либо будет передана государству, либо станет частной.



