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Минстройархитектуры: вопрос с поставками цемента урегулирован

Вопрос с поставками цемента полностью урегулирован, сообщил 11 июля заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"В министерстве по этому вопросу провели несколько совещаний во главе с министром. Вопрос урегулирован полностью", - подчеркнул Дмитрий Семенкевич.

Замминистра пояснил, что причина проблем с поставками цемента была в организации взаимодействия между заказчиками и производителями стройматериала. 

"Речь не шла о дефиците цемента, у наших производителей его достаточно для предоставления потребителям. Это были, скорее, организационные вопросы, которые заказчики должны учитывать. Первое - они должны четко планировать работу в течение года и заранее предупреждать, когда нужна поставка всех материалов, не только цемента. 

Второе - они должны оплачивать материалы в соответствии с требованиями заводов, по стопроцентной предоплате. У нас же многие продолжают думать так: вы нам дайте цемент, а мы оплатим потом, когда будет возможность. Это недопустимо в современных экономических условиях", - отметил он.


Дмитрий Семенкевич также прокомментировал заявления о подорожании цемента. "Цена не изменилась, единственное - перекупщики, которые сразу появляются, когда возникает потребность в каком-то виде товара, хотят заработать и поднимают цены. С ними должны бороться другие ведомства", - сказал он.

Напомним, с конца июня в Беларуси возникли перебои с поставками цемента строительным компаниям.

Источник: БелТА
15:51 11/07/2018






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