Закрыть магазины планируется как на территории России, так и в Беларуси. Однако речь не идет о полном исчезновении торговой марки — на месте «Евросети» откроются магазины под вывеской «Связной».

Еще в апреле этого года владельцы сети «Связной» выкупили полный пакет акций «Евросети» у предыдущего владельца — «Мегафона». В самом «Связном» не сообщили, почему решили попрощаться с известным брендом, передает РБК.

В объединенной компании по решению руководства пройдет ребрендинг и все магазины компании перейдут под единый бренд «Сязной», новый формат которого предусматривает как изменения логотипа, так и смены ассортимента. Обновленный лого компании станет более ярким, в том числе изменится и базовый цвет фирмы — фиолетовый.