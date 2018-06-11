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Ровно через год сеть салонов сотовой связи «Евросеть» будет ликвидирована

Магазины с фирменным желтым цветом закроются.

Закрыть магазины планируется как на территории России, так и в Беларуси. Однако речь не идет о полном исчезновении торговой марки — на месте «Евросети» откроются магазины под вывеской «Связной».

 

Еще в апреле этого года владельцы сети «Связной» выкупили полный пакет акций «Евросети» у предыдущего владельца — «Мегафона». В самом «Связном» не сообщили, почему решили попрощаться с известным брендом, передает РБК.

 

В объединенной компании по решению руководства пройдет ребрендинг и все магазины компании перейдут под единый бренд «Сязной», новый формат которого предусматривает как изменения логотипа, так и смены ассортимента. Обновленный лого компании станет более ярким, в том числе изменится и базовый цвет фирмы — фиолетовый.

 

Также в обновленных магазинах расширится ассортимент — можно будет купить «умные» кроссовки и подписку на фитнес-тренировку и т.д.

 

Справка 

 

Сегодня,  пишет Вечерний Гродно, в Гродно работает 6 магазинов бренда «Евросеть». Они принадлежат ИООО «БелЕвросеть», которую учредила российская компания ООО «Евросеть-ритейл». Всего по Беларуси открыто 100 магазинов сети.

 

Напомним, «Евросеть» была организована российским предпринимателем Евгением Чичваркиным в 1997 году. В 2008 году пакеты акций «Евросети» были куплены инвестиционной компанией ANN предпринимателя Александра Мамута. Затем сеть купили «Мегафон» и «Билайн», но в июле 2017 года единоличным владельцем бренда стал «Мегафон».


22:43 11/06/2018






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