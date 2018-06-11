Свидерский о зарплате: «в среднем где-то 1000 рублей». Вот только где?

Свидерский, в частности, рассказал о том, что перед заводом стоит задача набора и обучения кадров. И кадрам очень нравится здесь работать, поскольку предприятие новое и оборудование новое. Озвучил он и среднюю зарплату, которую получают кадры на БелДжи, — «в среднем где-то 1000 рублей».





Между тем, на сайте Борисовского райисполкома по состоянию на 6 июня в списке вакансий СЗАО «БелДжи» соискателям предлагают зарплату значительно меньше той, о которой говорил Геннадий Свидерский.





Самая высокооплачиваемая не занятая должность на заводе — инженер по охране труда. Ему обещают 700 рублей. Инженеру-механику и инженеру по подготовке производства предлагают по 600 рублей. Инженеру конструктору и того меньше — 500 рублей.





Само собой разумеется, для занятия этих позиций необходимо высшее образование, а иногда и опыт работы. Высшее образование необходимо и специалисту по системе менеджмента качества. Подбирать его будут на конкурсной основе, а платить собираются 574 рубля.









У должностей, без «вышки», зарплата ощутимо меньше. По 512 рублей будут получать сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесари механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, а также электрогазосварщик.





Слесарь-ремонтник может надеяться на 500 рублей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования –— на 480. Контролер сварочных работ может рассчитывать на 468, а контролер малярных работ — на 434 рубля. Специалист, овладевший профессией чистильщика, получит 390 рублей, маляр по окраске кузовов — 358, а корректировщик ванн — 320.





Впрочем, скорее всего, средняя зарплата на предприятии, вероятно, может приближаться к озвученной сумме. Должно быть, помогают зарплаты высшего менеджмента предприятия. О которых можно иметь лишь косвенное представление.





Например, бывший гендиректор СЗАО БелДжи Дмитрий Батраков, которого сменил Свидерский, баллотируясь в депутаты райсовета, задекларировал годовой заработок, превышающий 80 000 рублей.











