Уже выселее: доллар подешевеет. Надолго ли?

Коллаж Еврорадио

Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».





– Внешние факторы по-прежнему на завершившейся валютной неделе были определяющими для белорусского валютного рынка. Евро укрепился к доллару: с 1,17 до 1,18 доллара за евро, – отмечает аналитик.





– Другой внешний фактор – падение российского рубля.





В результате единственная подорожавшая за неделю валюта к белорусскому рублю – это евро. Он подорожал на 0,42%. Доллар подешевел на 0,38%. Российский рубль подешевел на 1,23%.





Снижение доллара и российского рубля потянуло стоимость валютной корзины вниз – она снизилась на 0,65%. На соответствующую величину укрепился белорусский рубль.









Характерно, что при этом стоимость валютной корзины обновила минимумы с начала текущего года и вернулась к значениям конца августа прошлого года.

На новой валютной неделе, сообщает myfin.by , основным фактором будет укрепление евро к доллару. Сейчас на внешних рынках очень много внимания уделялось тому, что по доллару будет расти процентная ставка. Наконец рынки «вспомнили», что ожидается сворачивание операции количественного смягчения по евро.





Уже в обозримом будущем европейская валюта вступит в фазу ужесточения денежно-кредитной политики. Особенно с учетом того, что в Европе почти достигнута цель по инфляции – их таргет чуть ниже 2%.





На этом фоне евро стал восстанавливаться. Эта тенденция может быть продолжена.

Вторая тенденция, которая будет продолжена на новой валютной неделе – это снижение курса российского рубля.





В результате к концу валютной недели евро может подорожать до 2,37. Доллар может незначительно подешеветь до 1,99. Российский рубль может снизиться до 3,15 белорусских рублей за 100 российских.



