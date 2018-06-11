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Европейский банк реконструкции и развития готов участвовать в проекте приватизации белорусского банка Москва-Минск

Об этом сообщил на брифинге в Минске журналистам вице-президент ЕБРР Алан Пию.

Брифинг Алана Пию проходил в офисе ЕБРР в Минске. Фото: Myfin.by

Он напомнил, что банк Москва-Минск готовится к приватизации. Собственник банка – Национальный банк Республики Беларусь. ЕБРР оказывает консультационную помощь по приватизации.

Важно привлечь качественного инвестора и провести приватизацию на выгодных условиях. И ЕБРР готов в этом участвовать, отметил вице-президент банка.
Ожидается, что приватизация пройдет до начала 2020 года.

Что касается приватизации Белинвестбанка, то ЕБРР рассчитывает войти в его акционерный капитал уже в этом году.


По словам Алана Пию, в ЕБРР надеются, что это случится до конца 2018 года.

ЕБРР заинтересован в развитии Белинвестбанка, росте объема операций, заявил Алан Пию. Выбор инвестора будет рассматриваться правительством Беларуси вместе с ЕБРР.
Как сообщалось, меморандум о взаимопонимании между белорусским правительством и ЕБРР по приватизации Белинвестбанка был подписан весной 2015 года. Аналогичный документ по приватизации банка Москва-Минск подписан в сентябре 2016 года.

Алан Пию считает перспективным участие ЕБРР в венчурных проектах в Беларуси.  Он расценивает как успешные инфраструктурные проекты в Минске и регионах с участием банка.

ЕБРР инвестировал (с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году) более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах белорусской экономики.


19:24 11/06/2018






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