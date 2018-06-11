Брифинг Алана Пию проходил в офисе ЕБРР в Минске. Фото: Myfin.by





Он напомнил, что банк Москва-Минск готовится к приватизации. Собственник банка – Национальный банк Республики Беларусь. ЕБРР оказывает консультационную помощь по приватизации.





Важно привлечь качественного инвестора и провести приватизацию на выгодных условиях. И ЕБРР готов в этом участвовать, отметил вице-президент банка.

Ожидается, что приватизация пройдет до начала 2020 года.





Что касается приватизации Белинвестбанка, то ЕБРР рассчитывает войти в его акционерный капитал уже в этом году.









По словам Алана Пию, в ЕБРР надеются, что это случится до конца 2018 года.





ЕБРР заинтересован в развитии Белинвестбанка, росте объема операций, заявил Алан Пию. Выбор инвестора будет рассматриваться правительством Беларуси вместе с ЕБРР.

Как сообщалось, меморандум о взаимопонимании между белорусским правительством и ЕБРР по приватизации Белинвестбанка был подписан весной 2015 года. Аналогичный документ по приватизации банка Москва-Минск подписан в сентябре 2016 года.





Алан Пию считает перспективным участие ЕБРР в венчурных проектах в Беларуси. Он расценивает как успешные инфраструктурные проекты в Минске и регионах с участием банка.





ЕБРР инвестировал (с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году) более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах белорусской экономики.



