В Беларуси будет создана Ассоциация Искусственного Интеллекта. Разработчики смогут привлечь в страну $4-5 млрд
На международной конференции Al-MEN в бизнес-инкубаторе ПВТ заявили о создании Белорусской Ассоциации Искусственного Интеллекта.
Игорь Мамоненко (слева) - директор БЕЛХАРД, вице-председатель БАИИ.
Теперь разработчикам в данной сфере будет легче найти единомышленников. Игорь Мамоненко, генеральный директор компании «БелХард» и по совместительству вице-председатель Ассоциации, рассказал корреспонденту Myfin.by, как умное программное обеспечение может быть полезно для экономики страны в будущем.
Расчет на европейское финансирование
В этом году Европейский союз выделит около $180 млрд. на развитие искусственного интеллекта, а Соединенные Штаты Америки уже потратили десятки миллиардов долларов на развитие данного направления.
Игорь Мамоненко считает, что наработки, которые на данный момент имеются в нашей стране, например, в области семантического анализа, анализа речи, изображений и еще ряд других, уже сейчас находятся на уровне лучших мировых разработок.
Подготовлено более 1700 специалистов с университетскими дипломами по данному направлению, 44 человека защитили диссертации по научным разработкам в области искусственного интеллекта.
Поэтому Игорь Мамоненко уверен, что у Беларуси есть шанс получить европейское финансирование на развитие “умных” проектов как научных, так и коммерческих, а в перспективе догнать в сфере искусственного интеллекта США.
«Не за горами тот день, когда разработчики искусственного интеллекта будут приносить $4-5 млрд. в Беларусь. Уже сейчас это самое элитное направление IT-аутсорсинга», – заявил генеральный директор компании «БелХард».
А потенциал у нас, к слову, есть не только в науке и аутсорсинге. Имеются продукты, известные уже всему миру. Также есть более 70 инновационных бизнес-проектов с использованием искусственного интеллекта – готовые покорять мир.
И если у обычного стартапа шанс получить инвестиции 1 к 10, то у работающего с искусственным интеллекстом – 1 к 2.
Собеседник также подчеркнул, что если у сотрудника IT-компании имеется диплом, подтверждающий навыки в сфере искусственного интеллекта, то его зарплата сразу увеличивается на 1000 – 1500$. А самые успешные специалисты в данной сфере в Европе уже сейчас зарабатывают $500 000 и более в год.
18:37 11/06/2018
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