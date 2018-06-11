Теперь разработчикам в данной сфере будет легче найти единомышленников. Игорь Мамоненко, генеральный директор компании «БелХард» и по совместительству вице-председатель Ассоциации, рассказал корреспонденту Myfin.by, как умное программное обеспечение может быть полезно для экономики страны в будущем.





Расчет на европейское финансирование

В этом году Европейский союз выделит около $180 млрд. на развитие искусственного интеллекта, а Соединенные Штаты Америки уже потратили десятки миллиардов долларов на развитие данного направления.





Игорь Мамоненко считает, что наработки, которые на данный момент имеются в нашей стране, например, в области семантического анализа, анализа речи, изображений и еще ряд других, уже сейчас находятся на уровне лучших мировых разработок.





Подготовлено более 1700 специалистов с университетскими дипломами по данному направлению, 44 человека защитили диссертации по научным разработкам в области искусственного интеллекта.

Поэтому Игорь Мамоненко уверен, что у Беларуси есть шанс получить европейское финансирование на развитие “умных” проектов как научных, так и коммерческих, а в перспективе догнать в сфере искусственного интеллекта США.









«Не за горами тот день, когда разработчики искусственного интеллекта будут приносить $4-5 млрд. в Беларусь. Уже сейчас это самое элитное направление IT-аутсорсинга», – заявил генеральный директор компании «БелХард».





А потенциал у нас, к слову, есть не только в науке и аутсорсинге. Имеются продукты, известные уже всему миру. Также есть более 70 инновационных бизнес-проектов с использованием искусственного интеллекта – готовые покорять мир.





И если у обычного стартапа шанс получить инвестиции 1 к 10, то у работающего с искусственным интеллекстом – 1 к 2.

Собеседник также подчеркнул, что если у сотрудника IT-компании имеется диплом, подтверждающий навыки в сфере искусственного интеллекта, то его зарплата сразу увеличивается на 1000 – 1500$. А самые успешные специалисты в данной сфере в Европе уже сейчас зарабатывают $500 000 и более в год.



