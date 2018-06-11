Белстат: в мае зафиксирована дефляция

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,96%, с декабрем 2017 года - 101,6%.





Продовольственные товары в мае подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем 2018 года, непродовольственные - на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%, передает БелТА













По данным Белстат, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%.





По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.