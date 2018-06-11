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Бюджетный седан Geely за Br23 тысячи запустят в серийное производство в августе

Бюджетный седан Geely за Br23 тыс. будет запущен в серийное производство в августе текущего года. Об этом в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

По его словам, в мае завод освоил производство новой модели автомобиля Geely в кузове седан. Первые партии этой модели прошли эксплуатационные испытания и попадут в дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, а также поставки комплектующих из Китая автомобиль выйдет в серийное производство в августе. 

"Мы планируем, что модель должна выйти на рынок с ценой меньше Br23 тыс.", - сказал первый замминистра.

Таким образом, продолжил Геннадий Свидерский, сегодня завод имеет три модели автомобилей, которые были запланированы к производству. В ноябре 2017 года открыто и запущено производство флагманской модели NL-3 Atlas. В марте завершены испытания нового бюджетного кроссовера NL-4, который уже находится в продаже.

Первый замминистра также добавил, что еще одна важная задача, которая стояла перед коллективом - подготовка к сдаче в коммерческую эксплуатацию завода и всех его цехов с оборудованием. "Фактически по всем технологическим переделам все подготовлено. Думаю, эта работа будет завершена в июне", - констатировал он.


Геннадий Свидерский также обратил внимание еще на один важный момент - набор и обучение персонала. Сейчас существует необходимое количество работников для производства 50 машин в смену. В ближайших планах в третьем квартале выйти на выпуск 70 машин в смену. 

"Пока работаем в одну смену. Набираем и обучаем кадры. Как только будет необходимое число персонала для полной загрузки в одну смену, то будет стоять задача перейти на двухсменный режим работы", - проинформировал исполняющий обязанности гендиректора. 

При это он отметил, что есть большое количество желающих работать на предприятии. Средняя зарплата составляет около Br1000 и в будущем будет повышаться, передает БелТА

16:44 11/06/2018






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