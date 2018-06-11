Дело Кныровича: суд стал закрытым

Причиной тому стало состояние здоровья соучредителя и бывшего директора «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича. В начале мая рассмотрение дела приостанавливалось из-за обострившихся у него проблем со спиной и ногой. 54-летнего мужчину госпитализировали в тюремную больницу, находящуюся на территории СИЗО на Володарке. 22 мая суд возобновился, а спустя неделю Дашкевич снова оказался в больнице.





11 июня всех обвиняемых, кроме него, доставили в суд Фрунзенского района. Судья зачитала медицинскую справку о состоянии здоровья Дашкевича, из которой следовало, что он может участвовать в процессе, но …в лежачем состоянии на твердой поверхности. Адвокаты и обвиняемые высказались за то, чтобы Дашкевич продолжил лечение. Прокурор же сочла возможным участие обвиняемого в процессе. Правда, она не объяснила каким образом можно осуществить доставку, по сути, лежачего больного в суд.





Судья объявила перерыв, после которого огласила свое решение: судебное следствие продолжится в СИЗО. А это режимный объект, куда посторонним – родственникам обвиняемых и журналистам хода нет. Так что процесс по делу Кныровича можно считать стал закрытым. Если здоровье не позволит Дашкевичу присутствовать в зале суда Фрунзенского района, то допрос обвиняемых и прения сторон пройдут в стенах изолятора.





Остается непонятным, зачем держать под стражей человека в таком состоянии, почему нельзя заменить ему меру пресечения на более мягкую?





Напомним, процесс по этому делу начался 18 апреля . На скамье обвиняемых пять человек: соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович, соучредитель и бывший директор «СарматТермо-Инжиниринг» Владимир Дашкевич, замдиректора по продажам Евгений Поповский, замдиректора по экономике Игорь Максимов и ведущий экономист Андрей Кусков.





Кнырович обвиняется по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.1 и ч.2 ст.431 (дача взятки); Дашкевич - по ч.2 ст.243; Поповский - по ч.1 и ч.2 ст.431; Максимов и Кусков - по ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении, пособники) и ч.2 ст.243. Максимальное наказание по этим статьям - 7 лет лишения свободы. Дашкевич, Максимов и Кусков свою вину признали полностью, Кнырович и Поповский - частично.





По версии обвинения, топ-менеджеры давали взятки руководителям и должностным лицам предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ и организаций энергетики в различных регионах Беларуси. Незаконное вознаграждение передавалось чиновникам, которые обеспечивали проведение «заказных» тендеров. Сумма взяток варьировалась от 1 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Всего же общая сумма взяток составила 14 тысяч рублей.





Вторым эпизодом обвинения в адрес фигурантов является уклонение от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба государству в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Налоговая база занижалась с помощью зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «СТИ Трейдинг», учредителем которой выступила мать Кныровича. Следствие сочло, что женщина была «не осведомлена о роли структуры в занижении налоговой базы».





Инкриминируемая сумма неуплаченных компанией «СарматТермо-Инжиниринг» налогов составляет более 3 млн. рублей.