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Новый резидент "Великого камня" обещает создать "цифровой город"

Вручение свидетельства о регистрации 36-му резиденту индустриального парка «Великий камень» – компании ООО «Цифроград Цзяньи» состоялось 8 июня.

Как сообщает сайт индустриального парка, в планах резидента – создание так называемого «Цифрового города», что в перспективе позволит вывести развитие парка на качественно новый уровень. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы. При этом резидент планирует приступить к началу оказания услуг уже в 2019 году.

Учредителем резидента является Пекинская корпорация Цзяньи, которая выступает инвестором уже у второго резидента Парка (1-й - ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект»), пишет ecopress.by


15:21 11/06/2018






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