Как сообщает сайт индустриального парка, в планах резидента – создание так называемого «Цифрового города», что в перспективе позволит вывести развитие парка на качественно новый уровень. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы. При этом резидент планирует приступить к началу оказания услуг уже в 2019 году.





Учредителем резидента является Пекинская корпорация Цзяньи, которая выступает инвестором уже у второго резидента Парка (1-й - ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект»), пишет ecopress.by



