Взлом корейской криптобиржи обвалил курс биткоина

После очередного снижения «потери» первой криптовалюты составили около 50 процентов с начала года. А общая рыночная стоимость находящихся в обращении биткоинов снизилась на $120 млрд.





Coinrail входит в топ-100 криптовалютных бирж мира по объёму торговли. Представители компании сообщили, что заморозила взломанные токены и приостановила торговлю на время расследования.





Сумма украденных криптовалют не сообщалась официально. Однако адрес электронного кошелька, который предположительно связан с атакой, позволяет увидеть сумм более $40 млн.







