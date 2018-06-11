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Взлом корейской криптобиржи обвалил курс биткоина

Стоимость биткоина снизилась на 10 процентов после сообщений о взломе сравнительно небольшой криптовалютной биржи Coinrail в Южной Корее, сообщает Quartz.

После очередного снижения «потери» первой криптовалюты составили около 50 процентов с начала года. А общая рыночная стоимость находящихся в обращении биткоинов снизилась на $120 млрд.

Coinrail входит в топ-100 криптовалютных бирж мира по объёму торговли. Представители компании сообщили, что заморозила взломанные токены и приостановила торговлю на время расследования.

Сумма украденных криптовалют не сообщалась официально. Однако адрес электронного кошелька, который предположительно связан с атакой, позволяет увидеть сумм более $40 млн.


Упал курс и других крупных криптовалют — общая капитализация рынка снизилась на $45 млрд за сутки и составляет на момент публикации статьи $298,7 млрд, пишет dev.by

13:28 11/06/2018






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