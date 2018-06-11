Впервые о создании беспилотного общественного транспорта задумались в конце 80-х годов прошлого века. Казалось, еще немного, и по улицам наших городов рекой потекут экипажи, в которых не только тягловая сила, но и управление будет основано исключительно на механике и автоматике, пишет vb.by





Однако заменить человеческий мозг искусственным интеллектом в данной сфере оказалось сложнее, чем научить суперкомпьютер играть в шахматы. Впрочем, научную мысль это не останавливает. Передовые умы по-прежнему убеждены: перевозку пассажиров можно и нужно доверить «электронному водителю». Причем уже в ближайшие несколько лет.





Шуть не шутит





Кафедра информационных технологий Брестского государственного технического университета, которой заведует профессор Владимир Головко, одной из первых предложила проект создания автоматизированной транспортной системы, способной взять на себя основную часть городских пассажирских перевозок.





Авторы идеи настаивают на том, что искусственный интеллект не хуже и даже лучше человека справится с задачами в этой сфере. Рассказывает руководитель проекта, кандидат технических наук Василий Шуть:





«Мы в нашей лаборатории (интеллектуальных транспортных систем. - Ред.) разработали принципиально новый вид городского транспорта, который может функционировать в автоматическом режиме, без ежеминутного участия человека. Речь идет о роботизированной транспортной системе, способной заменить большую часть современных автобусов и троллейбусов».





Суть проекта состоит в следующем. На магистральных улицах выделяются две полосы для движения, в прямом и обратном направлениях. Каждая из них шириной не более полутора метров. По ним регулярно передвигаются небольшие электрокары вместимостью от 25 до 50 человек.





В проекте они названы «инфобусами» (фактически это тот же электробус, только более узкий и управляется при помощи IT-технологий). Каждый электрокар оборудован компьютером, который напрямую связан с сервером. Из них образуются автопоезда, но (внимание!) на виртуальной сцепке.





Какую-то часть пути автокараван следует по общему маршруту, забирая пассажиров по ходу движения. В какой-то момент его звенья (электрокары) могут дифференцироваться и ехать в разных направлениях. Для того, чтобы составить гибкий маршрут, на остановочных пунктах, оборудованных турникетами, пассажиры производят оплату проезда и заранее указывают нажатием кнопки нужную им остановку.





Вся информация в онлайн-режиме стекается на сервер, и уже он выступает в роли электронного диспетчера. То бишь, система регулирует движение инфобусов таким образом, чтобы доставить всех пассажиров в соответствии с их пожеланием, по возможности наиболее коротким и быстрым путем. Это кажется фантастикой?! Отнюдь, утверждает Шуть.





«Система способна беспрепятственно перевозить большое количество пассажиров, если, конечно, создать для нее соответствующую инфраструктуру. Электрокары собираются в накопителях на конечных станциях, там же осуществляется их подзарядка. Система активирует их с момента появления пассажиров. Она полностью адаптируется к потоку. Соответственно, интервалы движения и сами маршруты могут быть разными.





Кроме того, этот вид городского транспорта готов обслуживать пассажиров круглосуточно», - поясняет главный разработчик проекта. В качестве первых примеров, где могла бы появиться альтернатива привычному транспорту, он называет проспект Независимости в Минске и улицу Московскую в Бресте. Но вначале система должна пройти испытания в закрытых условиях. Тестировать ее планируют в ближайшие два года.









Команда «На старт!»?





Ученые из БрГТУ уже презентовали новый вид транспорта в НИИ «Транстехника», Объединенном институте проблем информации Национальной академии наук Беларуси, а также в РУП «Белкоммунмаш». Кстати, известное белорусское предприятие, которое производит трамваи, троллейбусы, а с недавнего времени и электробусы, проявило интерес к новой научной разработке.





На дальнейшее финансирование и проведение первых испытаний Брестский облисполком уже выделил 530 тысяч рублей из инновационного фонда. Кстати, полигон для отработки возможностей транспорта будущего, скорее всего, откроется на территории технического университета уже в нынешнем году.





Предположим, все пойдет по плану, и в 2020-м в Беларуси начнется производство принципиально нового вида городского электротранспорта. Но для того, чтобы он функционировал, этого пока недостаточно. Важный этап реализации проекта, который, пожалуй, потребует не меньших затрат, чем выпуск самих электрокаров, - подготовка соответствующей инфраструктуры.





Ведь инфобусы нужно будет не просто оснастить электронными модулями, связать их с сервером и обеспечить бесперебойную работу системы. А сделать так, чтобы путь каждого из нескольких десятков (а может, и сотен) электронных транспортных средств был расписан по секундам, при этом мог оперативно меняться в зависимости от ситуации.





Для этого наверняка потребуются не только «умные остановки» и «умные светофоры». Вся система, включая дополнительные полосы и развязки на дорогах, должна будет функционировать как единый организм, который позволит решить главную задачу - пересадить как можно больше людей на общественный электротранспорт, заметно снизив тем самым участие в городском движении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.





Возможно, начало данного проекта позволит со временем пересмотреть всю организацию и управление современным городским транспортом, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. А хорошо известное по некоторым фильмам выражение «Карета подана!» может обрести совершенно новое звучание.