Где б еще занять денег? Беларусь вышла на рынок облигаций Китая

Об этом БелТА сообщили в белорусской дипмиссии в Китае.





Документ был подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.





Владимир Амарин также провел переговоры с заместителем председателя Народного банка Китая Пань Гуншэнем. Во время них согласован алгоритм совместных действий по выпуску государственных ценных бумаг Беларуси на китайском рынке. Белорусская сторона получила соответствующее разрешение от Народного банка.