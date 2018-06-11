Оставьте надежды: приватизации не будет!

Уже много лет подряд в банковской системе Беларуси безраздельно доминируют госбанки. По подсчетам banki24.by , к 1 апреля 2018 года доля 3 крупных госбанков в активах системы составила почти 63%, всех 5 госбанков — более 65%.





В категорию крупных госбанков НБРБ включает Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. Качество активов этой троицы долгое время заставляет желать лучшего. Кстати, последние решения регулятора о переходе с расчета показателя «проблемные активы» на «необслуживаемые» были приняты в том числе в интересах госбанков.





Из 5,7 млрд BYN проблемных активов на 1 апреля через месяц осталось 1,7 млрд BYN необслуживаемых. Таким нехитрым образом с радаров официальной статистики разом исчезли 4 млрд BYN сомнительной возвратности. Подавляющее большинство активов принадлежало госбанкам. После коррекции методики НБРБ банковская система пережила резкий скачок прибыли — на 104,5 млн BYN. Угадайте, кто обеспечил этот скачок?





В СМИ периодически вбрасывается тема продажи акций того или иного госбанка, а то и всех вместе. Причины банальны: от неэффективности госуправления до конфликта интересов. Что и говорить: до недавних пор НБРБ контролировал сразу 2 банка — Паритетбанк и Банк «Москва-Минск». Устранить конфликт интересов настоятельно рекомендовали международные кредиторы Беларуси.





В итоге Паритетбанк сначала ушел к Управлению делами президента, а затем — в распоряжение Госкомимущества. В общем, Паритетбанк так и остался в госсобственности.





С продажей доли в Банке «Москва-Минск» тоже не складывается. Меморандум о намерениях по приватизации Банка «Москва-Минск» был подписан аж в 2016 году. Выход регулятора из состава акционеров банка попал в индикативные показатели матрицы кредита ЕФСР.





Однако на сегодня известно, что продажа контрольного пакета акций инвестору в лучшем случае отложена до 1 января 2020 г. В банке идет чистка проблемных активов и обновление руководства.





Пшиком завершилась попытка реализовать инвестору миноритарный пакет акций Белагропромбанка. «Сторонним» инвестором в результате стал сам банк, который был вынужден приобрести собственные акции ради сброса проблемных кредитов в Агентство по управлению активами.





Какое-то время власти лелеяли надежду сбыть 25%-й пакет акций в Беларусбанке. Кончилось тем, что чиновники не нашли достойных предложений извне, пункт о продаже части акций исчез из стратегии банка до 2020 года, а Тарас Надольный, курировавший подготовку к продаже, вообще покинул ряды работников НБРБ.









Черту под радужными перспективами госбанков подвел глава государства. 7 июня он заявил вице-президенту ЕБРР, что Беларусь будет продавать только те активы, которыми государство не сможет управлять.





А теперь вопрос: кто из госуправленцев в здравом уме и твердой памяти признается, что управляет активами неэффективно? В особенности, если за горе-управление положена административная и уголовная ответственность.