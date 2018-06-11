Суд по делу бизнесмена Кныровича возобновится сегодня в Минске

Бизнесмена Кныровича и его четырех подчиненных, которых в конце января 2017 года задержали сотрудники КГБ, начали судить в апреле текущего года за неуплату налогов в особо крупном размере. Сумму неуплаченных компанией налогов следствие оценило почти в 3 миллиона рублей. Уже начато производство по делу о банкротстве в отношении компании "СарматТермо-Инжиниринг".





"Судебное разбирательство продолжится 11 июня в 11:00", — сообщили Sputnik в понедельник в Мингорсуде.





Как сообщили источники, знакомые с ходом судебного процесса, несколько недель назад был объявлен перерыв из-за болезни одного из обвиняемых. До перерыва в суде успели допросить часть свидетелей. Также высказались по поводу признания или непризнания предъявленного обвинения фигуранты дела. Кнырович частично признал вину, но отказался давать показания на данном этапе судебного разбирательства. Его подчиненные — экс-директор ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Владимир Дашкевич, заместитель директора по экономике и финансам фирмы Игорь Максимов и ведущий экономист ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Олег Кусков вину признали полностью.









Фигуранты дела Кныровича, которым предъявлено обвинение в неуплате налогов и даче взяток руководителям предприятий ЖКХ и энергетики, были задержаны сотрудниками КГБ в конце января 2017 года и до сих пор находятся под стражей. Материалы дела составляют 45 томов.



