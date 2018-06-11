Очередной экономический конфликт между Россией и Беларусью, входящими в ЕАЭС, закончился в минувшие выходные подписанием Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Как сообщает сайт Россельхознадзора, документ был подписан 9 июня на совещание представителей сторон, которое стало «логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран». В дорожной карте прописаны «ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Беларуси».





Чего больше в периодических торговых войнах Москвы и Минска — политики или экономики? Политолог, главный редактор интернет-издания «Наше мнение» Валерия Костюгова в интервью thinktanks.by называет эти конфликты «хозяйственным спором в заданных политических рамках».





«Эти рамки определяются тем, что мы входим в ЕАЭС, это задает определенные экономические требования, с другой стороны, эти конфликты, конечно, служат и политическим целям субъектов, входящих в него, в том числе и России, - отмечает Валерия Костюгова. - Российские политические цели в основном касаются того, чтобы в рамках ЕАЭС обеспечить себе определенные рынки сбыта и получить время для модернизации своей экономики, которая позволила бы ей достаточно успешно конкурировать в рамках глобальной экономики. Соответственно, россияне развивают у себя разнообразное производство, в том числе и молочное — и тут наши предприятия становятся конкурентами».





Ничего личного, просто бизнес





Кроме того, отмечает Валерия Костюгова, белорусские предприятия являются поставщиками сырья, которое «россиянам хотелось бы каким-то образом контролировать, канализировать через какую-нибудь крупную российскую компанию». «Разнообразными запретами и комбинациями мер обеспечивается планомерное давление, которое двигает белорусскую сторону к тому, чтобы согласиться передать потоки молочного сырья для российских переработчиков в одну какую-то компанию или конгломерат. Обратим внимание, что и этот молочный конфликт, который будто бы вот прямо сейчас разрешился, касался исключительно молока для переработки. На сайте Россельхознадзора подчеркивается, что запреты не касаются расфасованной продукции. Судя по документам, которые представлены по итогам переговоров, нельзя сказать, что окончательное решение этого конфликта найдено. Остаются претензии к качеству, к составу белорусского наливного молока, то есть пока мы просто имеем разработанную дорожную карту по устранению претензий россиян. Я думаю, что в дальнейшем вероятно возникновение недостатков другого характера, когда указанные будут устранены, - сказала Валерия Костюгова. - Это вполне естественно, это борьба за своих, конкуренция». Что же касается множества версий в белорусских и российских СМИ о тайных причинах и целях сторон, то «взвинчивание градуса конфликта, нагнетание атмосферы неразрешимости, тревожного ожидания неких «тяжелых» событий — это тоже прямой хозяйственный интерес СМИ, разве нет?» «Поэтому мы обречены еще и на это — конфликты сами себе, варианты их интерпретации — тоже сами себе», - отметила политолог.





Как же ЕАЭС?





Валерия Костюгова также считает, что «не следует переоценивать значение торговых противоречий для ЕАЭС, на торговой статистике они очень слабо отражаются». «Конечно, это элемент давления, но нельзя сказать, что он прямо вот ставит непроходимые заборы во взаимной торговле — это не так. К слову, надо сказать, что ведь и ЕАЭК на стороне белорусских производителей в этом конфликте. Более того, российский отраслевой союз тоже на стороне белорусов, поскольку там считают, что монополизация поставок молочного сырья в Россию ударит по производителям», - заметила политолог.





Постоянные апелляции к главам государств малоэффективны, обратила внимание Валерия Костюгова. «Это уже давно не президентские вопросы. Есть, конечно же, политическая рамка — союзные отношения, причем как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства, о его смерти еще никто не объявлял, все же поддерживается там какая-то жизнь. Но тут можно вспомнить годовой давности конфликт по поставкам нефти и газа. При каждой встрече президенты обещали его решить и каждый раз о чем-то договаривались. И, тем не менее, конфликт не разрешался, поскольку интересы российских компаний достигались формально без нарушений союзных рамок. Так и здесь — главы государств встретятся и вспомнят о торговых конфликтах, но не они будут решать эту проблему. Так что эти постоянные экономические обострения между союзниками — это реальность, реальность не сегодняшнего, но и завтрашнего дня», - подчеркнула Валерия Костюгова.