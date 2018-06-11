Освоил производство новой модели в кузове седан завод в мае. Она уже прошла эксплуатационные испытания, первые экземпляры появятся в дилерских центрах в июне. В серийное производство автомобиль поступит в августе, передает TUT.BY





— Она должна выйти на рынок с ценой меньше 23 тысяч рублей, — сказал Свидерский.





«БЕЛДЖИ», по его словам, не собирается участвовать в ценовых конкуренциях.





— Мы должны дать нашему покупателю ценность владения нашим автомобилем. В этом ключевое звено производства, разработки и всего, что необходимо.





Таким образом, сегодня три модели автомобилей запланированы к производству: бюджетный седан, о котором идет речь, флагманский NL-3 Atlas, который начали производить в ноябре, бюджетный кроссовер NL-4, который в марте прошел испытания.









Предприятие уже вышло на выпуск 50 машин в смену.





— У нас есть достаточный персонал для этого производства. Сейчас мы добираем персонал, обучаем его. В ближайших наших планах выйти в третьем квартале на 70 машин в день, — сказал он.





Что касается мощности предприятия, рассчитанной на 60 тысяч машин в год, то Геннадий Свидерский поясняет: это касается двухсменного режима работы, а пока завод работает в одну смену.





Сейчас на предприятие набирают персонал — и желающих много.





К концу текущего года завод планирует выйти на производство 2 тысяч автомобилей в месяц. По итогам 2019-го стоит задача произвести 25 тысяч автомобилей, в 2020-м — 35 тысяч. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году.





Согласно инвестдоговору «БЕЛДЖИ» должно довести в 2018-м локализацию производства до 50%.