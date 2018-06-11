Белорусский министр обвинил Россельхознадзор в предвзятости

«Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям. Идет необоснованное обвинение со стороны специалистов Россельхознадзора, это проявляется на (примере) молочных предприятий, предприятий птицеводства…





Я сказал бы даже, что, может быть, и подтасовываются результаты лабораторных исследований», — сказал Заяц в интервью телеканалу ОНТ , показанному в воскресенье.





В этой связи он заявил, что белорусской стороне «надо целенаправленно, более напористо работать по защите своих интересов», быть активнее и «отрабатывать взаимодействие с российской стороной».









По его словам, во время его визита в Москву в конце этой недели с российскими коллегами состоялся конструктивный диалог, были отработаны пункты «дорожной карты» для снятия ограничений в отношении белорусской продукции.





Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуаций с ограничениями белорусской продукции в будущем, министр отметил, что «за последнее время очень много таких примеров, когда договаривались, а не выдерживаются условия договора с российской стороны».





Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции в потребительской таре объемом более 2,5 литра.









В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Позже ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции в РФ с трех белорусских предприятий.



