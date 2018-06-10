Velcom станет больше чем банком

Среди прочего, velcom давно и успешно продает финансовые услуги. И с июня он взялся за эту «тему» всерьез.





Это признал один из ключевых топ-менеджеров, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян.





Нет, банковскую лицензию сотовый оператор пока не получать не думает и банк не купил. Имея выход на миллионы клиентов, он успешно создал финансовый гипермаркет, через который продаются услуги существующих кредитно-финансовых учреждений. Мобильное приложение v-banking уже давно проводит платежи за связь, коммунальные услуги, обеспечивает перевод денег от человека человеку и даже выдает микро-займы в пределах 100 BYN. На сегодняшний день его на свой смартфон установили почти сто тысяч человек. Более 90% из них – абоненты velcom. 25% из общего числа людей, которые установили это приложение – это активные пользователи, они производят транзакции каждый месяц.





Раньше надо было подключать к этому приложению только уже существующие карты. Но теперь velcom совместно с банком «Решение» готов бесплатно обеспечить каждого взрослого абонента картой Visa, встроенной прямо в телефон. Даже не встроенной, а скачанной в виде мобильного приложения. Подать заявку и получить «виртуальный платежный пластик» можно прямо внутри v-banking. Ни в банк, ни в офис сотового оператора ехать и даже звонить не надо. Достаточно того, что у вас уже есть счет хоть в каком-то отечественном банке и смартфон, подключенный к любому белорусскому мобильному оператору (не обязательно к velcom). Благодаря ранее открытым счетам, существует возможность быть идентифицированным через межбанковскую систему идентификации (МСИ), что избавляет от обязательных личных визитов.





Роберт Дашян рассказал о запуске нового проекта: «Сегодня мой рабочий день начался не совсем обычно: я стал клиентом банка-партнера. И мне для этого даже не пришлось выйти за пределы своего письменного стола. Современные технологии дают возможность заводить банковские карточки, становиться клиентами кредитного учреждения, с котором ты ранее не сотрудничал лично, буквально за несколько минут и прямо на своем рабочем месте. Я считаю, что это прорывные вещи, мы идем в ногу с временем. И отрадно, что компания velcom является первым игроком рынка, который смог внедрить эту новую технологию. Здорово, что она доступна не только нашим клиентам, абоненты любого мобильного оператора Республики Беларусь могут пользоваться этим приложением.





Карта защищена новой технологией 3D-secure, таким образом, можно не опасаться производить платежи в интернете. Visa v-banking номинирована в белорусских рублях, что, в общем то, привычно всем нам с вами, но это не ограничивает ваши возможности по проведению покупок в интернете, а том числе и за пределами Республики Беларусь.».





Председатель правления банка «Решение» Сергей Будников признаёт, что они хотя и успешное, но не самое крупное кредитно-финансовое учреждение Беларуси. И чтобы быть среди лидеров, уверенно себя чувствовать на рынке, такому игроку надо на чём-то фокусироваться. Команда Будникова выбрала приоритетом цифровой банкинг – все современные финансовые продукты, которые можно доставить клиентам в режиме онлайн, прямо на смартфон или компьютер, без походов в банк и общения с операционистками. Исследования показали, что самая стремительно растущая категория потребителей ждет именно этого.





А клиентская база компании velcom дает банку колоссальные возможности для прямого контакта с несколькими миллионами потенциальных потребителей финансовых услуг и мгновенного наращивания клиентской базы именно цифрового банкинга, это явно выгоднее строительства сети реальных отделений по всей стране. И это преимущество было на 100% использовано в рамках запуска совместной виртуальной карты.





Сергей Будников отметил, что у проекта есть еще один участник – Банковский процессинговый центр, обеспечивающий быструю и качественную обработку транзакций, надежное хранение личных данных. Поэтому ни персонал velcom, ни сотрудники банка «Решение» не имеют доступа к конфиденциальной информации клиентов.





Банкир так же сказал: «Я хотел бы сказать, что нами двигало в этом проекте. Это четыре фундаментальные вещи. Во-первых, лень, лень человеческая идти куда-то что-то делать, когда это должно быть рядом. И мы думали, как сделать чтобы банк оказался на расстоянии вытянутой руки о нашего потребителя.





Вторая базовая вещь – это общий тренд и на цифовизацию экономики нашей страны. Уже есть достижения, которые для нашей страны были значимы и которыми по праву можно гордится. Это объединение всех платежей в рамках ЕРИП, когда вы можете сидя дома за компьютером или с мобильным телефоном в руках заплатить за коммунальные услуги, детский садик и за все что угодно.





И последнее нововведение, которое нас окончательно подвигло по этому проекту – это межбанковская система идентификации (МСИ), которая позволяет однажды «отметившись» в банке, переведя свой паспорт в электронный формат, превратиться в вездесущего клиента всех белорусских банков. То есть обратившись один раз в банк, вы можете потом с остальными банками, которые в этой системе работают (а я думаю, что все уже в этой системе или примеряются к ней). И можно будет получать финансовые услуги дистанционно.





Симбиоз этих всех вещей перевел нас к компании velcom c предложением, которое мы вместе реализовали в очень короткие сроки. Надеюсь результат удовлетворит клиентов и позволит нам стать тем банком, который будет рядом, буквально на рабочем столе.





Я часто спрашиваю, особенно у молодых людей, что они хотят от банка получить. Так они вообще не хотят в банк ходить, сейчас для молодежи есть более приятное времяпровождение. Мы таким образом для себя обретаем новые ценности, когда можем не тратить время на дорогу куда-то в банковское учреждение, а делать другие, более приятные вещи.





Как банковский работник, я обязан сказать о безопасности платежей. Виртуальная карта отличается от настоящей. По ней хоть и можно снимать наличные, но это очень сложно. Есть положительные эффекты того что карточки не существует физически: например, её нельзя потерять. Все уровни безопасности, которые связаны с безналичными расчетами, они в Visa v-banking присутствуют. Поэтому не бойтесь использовать виртуальные карточки, они такие же как пластик, который у вас не по одной штуке лежит в кошельках».





Региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане Игорь Ковалев отметил: «Сегодняшний мир очень быстро меняется, меняется то, как мы с вами совершаем наши покупки, мы стремительно утрачиваем привычку стоять в очередях, нам уже больше не нравится идти или ехать куда-то для того чтобы совершить покупку или оплатить наши коммунальные услуги. Мы, как потребители стремительно перемещаемся из мира магазинов, которые расположены на улицах наших городов, на интернет-сайты, платформы, которые продают товары или услуги.





Конечно же, для такого поведения нужны инструменты совершения платежей. И потребитель требует продукт, который был бы современен, который был бы удобен, который был бы безопасен и выгоден. Как платежная система, мы видим по всему миру возрастающую потребность в безналичных платежах, и в целом, и особенно в том сегменте, который касается онлайн покупок в интернете.





Данный продукт, виртуальная карта Visa v-banking обладает тремя основными свойствами, которые призваны сделать его удобным, безопасным и выгодным.





Давайте начнем с удобства, как господин Дашян заметил, сегодня нет необходимости посещать отделение банка либо офисы мобильного оператора velcom. Достаточно выбрать пункт меню в вашем смартфоне, и вы станете владельцем этой платежной карты, получив ее номер, срок окончания действия и защитный код CVV [через приложение v-banking]. Это, конечно же, удобно, нет необходимости покидать дом, рабочее место, для того чтобы получить этот надежный инструмент.





Второе — безопасность. Платежи с использованием карты Visa v-banking защищены технологией VBV, которую разработала наша платежная система для обеспечения безопасности при проведении онлайн-операций.





Ну и, конечно же, выгода. Уверен, все вы согласитесь, что кэшбэк, возврат вам на карт-счет 2% от всех покупок, совершенных при помощи этой карты в интернете внутри страны и за рубежом – это хорошее предложение.





Visa как платежная система видит своей целью симулирование и развитие безналичных платежей в рамках развития цифровой экономики по всему миру. Приятно видеть, что в Республике Беларусь доля безналичных операций самая высокая в странах СНГ и Восточной Европы, она составляет 43%.





Мы проводим много маркетинговых компаний для того чтобы стимулировать совершение безналичных платежей. Что касается карты виза v-banking сейчас люди которые откроют эту карту смогут принять участие в маркетинговой кампании «Клик удачи». Мы разыгрываем чемоданы для путешествий, велосипеды, сертификаты на путешествия и главный приз – автомобиль BMW 320i. Так что призываю вас всех и ваших читателей в срочном порядке открывать карты v-banking, участвовать в этом розыгрыше, и я надеюсь, что кто-то из вас и ваших читателей выиграет BMW. Кампания продлится до 10 июля, время еще есть».





Все три участника проекта ориентируются на крайне агрессивную стратегию захвата доли рынка. Все, что можно, предоставляется бесплатно: банк не берет деньги за открытие и обслуживание карты, velcom – за пополнение через свои каналы, сама Visa обеспечивает кэшбэк (возврат до 2% от суммы каждой покупки, оплаченной с «виртуального пластика») и очень дорогие призы (автомобиль BMW 320i, туристические поездки и различные ценные вещи).





Инициатива получилась исключительно успешной. Уже за первые 3 минуты зарегистрировалось 93 человека. И наблюдается настоящий ажиотаж.



