Лукашенко предложил создать «АгроШОС» и «IT-экосистему ШОС»

Во время своего выступления в компании «большой восьмерки» Александр Лукашенко отметил, что «Беларусь — страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением», и предложил задействовать возможности «нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС», пишет gazetaby.com





— В рамках крупного международного форума аграриев «Белагро», который ежегодно в июне, кстати, в эти дни, проходит в Минске, мы предлагаем создать специализированную экспозицию «АгрoШОС» с приглашением в следующем году поучаствовать в ней наших друзей и партнеров по организации, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — …Во-вторых, укрепление информационной и кибербезопасности, а также развитие IT-технологий.





Современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые серьезные угрозы и вызовы. Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере. Просто не сможет.





Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого.





По мнению президента Беларуси, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира, а также «поможет нам обеспечить безопасность наших стран».



