Кыргызский след в китайском кредите для белорусских заводов

Цель — обеспечить животноводство страны отечественными высокобелковыми кормами.

В Совмине 24 мая подписаны документы, дающие официальный старт инвестиционному проекту «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы», передает пресс-служба правительства.





Предполагается создание производства продуктов глубокой переработки. В частности, под Руденском (Осиповичский район) на площади около 160 га планируется построить заводы по выпуску аминокислот (лизина, треонина и триптофана), а также организовать производство комбикормов. Кроме того, предусмотрено создание вспомогательной инженерной и транспортной инфраструктуры, а также возведение жилья для работников. Как ожидается, будет создано более 1 тыс. рабочих мест.





В счет внешнего госдолга

Согласно указу от 8.08.2016 № 300, реализацией проекта займется ЗАО «Белорусская национальная биотех­нологическая корпорация». Стоимость создания новых производств не называется. По неофициальным оценкам, она может превысить 0,5 млрд долларов. Проект будет финансироваться за счет собственных средств ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и привлекаемых заемных ресурсов.





В соответствии с постановлением Совмина от 17.05.2018 № 367 компания получит льготный правительственный кредит в размере 1,75 млрд китайских юаней, что по нынешнему курсу составляет примерно 273,4 млн долларов. Средства привлекаются в рамках кредитного соглашения между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком КНР. Условия привлечения китайских средств, а также предоставления кредита ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (процентная ставка, порядок возврата) не разглашаются.





Банком — агентом по обслуживанию кредита определен «Белагропромбанк». Расчет с китайской стороной будет производить республиканский бюджет за счет средств, предусмотренных на погашение внешнего госдолга. Кредитный договор с ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» предполагает, что для расчетов с кредитором компания создаст резерв денежных средств на специальных счетах в ОАО «Бел­агропромбанк» в размере не менее годовой суммы платежей по кредиту, включающей погашение основного долга, уплату процентов и других платежей. Персональная ответственность за реализацию проекта и возврат кредитных средств возложена на директора ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и министра сельского хозяйства и продовольствия.





Под контролем топ-чиновников

Таким образом, проект, призванный решить проблему содержания белков в белорусских кормах, получил поддержку на высоком государственном уровне. Кроме того, непосредственно к управлению новым активом привлечены некоторые топ-чиновники. В конце 2017 года пост заместителя гендиректора ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» заняла Надежда Котковец. Напомним, в течение длительного времени она находилась на руководящих постах в Минсельхозпроде, возглавляла Департамент агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, затем была заместителем управляющего делами президента.





Кыргызский след

Согласно данным портала tut.by, к созданию ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» причастны бизнесмены и бывшее руководство Кыргызстана. По состоянию на середину 2017 года председателем совета директоров ЗАО был гражданин Кыргызстана Рифат Утюшев. С 2007 по апрель 2010 года он занимал пост финансового директора Фонда развития Кыргызстана, подконтрольного Максиму Бакиеву — сыну экс-президента Курманбека Бакиева.





В соответствии с указом № 300 до полного погашения льготного правительственного кредита Республике Беларусь будет принадлежать не менее 25 % уставного фонда ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» плюс одна акция. Таким образом, владея блок-пакетом, наша страна сможет влиять на принятие компанией ключевых решений, пишет «Белорусы и рынок».



