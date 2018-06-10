Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Пинске займутся переработкой изношенных шин

На неиспользуемых площадях ОАО "Кузлитмаш" разместится завод по переработке изношенных шин. Под новое предприятие отведут несколько пустующих цехов. Там необходимо провести реконструкцию, в скором времени будет закуплено оборудование. Производство получится безотходным. Изношенные покрышки будут перерабатываться на резиновую крошку, текстильный и металлический корд.

Пинское предприятие решит проблему утилизации отработавшей свой ресурс резины. Согласно данным исследования, на предприятиях Брестской области за год накапливается от 3 до 3,5 тыс. т изношенных шин. В перспективе этот объем будет увеличиваться.

"Мы изучили европейский опыт, побывали на предприятиях в Финляндии, Германии, странах Балтии и СНГ. Остановили свой выбор на российском оборудовании. Переработанная крошка может использоваться в различных отраслях. В первую очередь, мы намерены изготавливать резиновое покрытие для молочно-товарных комплексов. Оно востребовано и в ЖКХ: для благоустройства дворовых территорий, детских площадок, стадионов. Направлений для деятельности много", - отметил Владимир Прокопчик. Он добавил, что рассматривается возможность внедрения инновационной технологии, которая позволит использовать переработанную резину при производстве кровли.

Завод заработает во второй половине текущего года. Ожидается, что на номинальную мощность он выйдет уже в четвертом квартале. На предприятии наладят выпуск импортозамещающей продукции. Помимо поставок на внутренний рынок, изучаются возможности экспорта. Заинтересованность в сотрудничестве уже высказали представители России.
БЕЛТА
09:33 10/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё