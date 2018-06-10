В Пинске займутся переработкой изношенных шин

Пинское предприятие решит проблему утилизации отработавшей свой ресурс резины. Согласно данным исследования, на предприятиях Брестской области за год накапливается от 3 до 3,5 тыс. т изношенных шин. В перспективе этот объем будет увеличиваться.





"Мы изучили европейский опыт, побывали на предприятиях в Финляндии, Германии, странах Балтии и СНГ. Остановили свой выбор на российском оборудовании. Переработанная крошка может использоваться в различных отраслях. В первую очередь, мы намерены изготавливать резиновое покрытие для молочно-товарных комплексов. Оно востребовано и в ЖКХ: для благоустройства дворовых территорий, детских площадок, стадионов. Направлений для деятельности много", - отметил Владимир Прокопчик. Он добавил, что рассматривается возможность внедрения инновационной технологии, которая позволит использовать переработанную резину при производстве кровли.





Завод заработает во второй половине текущего года. Ожидается, что на номинальную мощность он выйдет уже в четвертом квартале. На предприятии наладят выпуск импортозамещающей продукции. Помимо поставок на внутренний рынок, изучаются возможности экспорта. Заинтересованность в сотрудничестве уже высказали представители России.