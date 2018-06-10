Банкротится один из китов столичного кейтеринга

Мы связались с управляющей, чтобы уточнить, для чего именно начата судебная процедура.





«Это банкротство», — однозначно ответила нам специалист.





С представителями самой компании поговорить не удалось, но мы нашли данные о том, что «БелФэстКомпани» должна деньги ФСЗН, а именно Советскому районному отделу (Минск).





Компания работала на рынке с 2012 года, и за это время ее клиентами были velcom, МТС, Lenovo, «Санта-Бремор», «Штадлер», Sellwin, BelSwissBank.