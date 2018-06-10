Власти решили взять у Китая второй кредит на БНБК

Льготный правительственный кредит от КНР привлекается на 15 лет (2019 — 2024) в сумме 2,54 млрд юаней, то есть более $396 млн. Деньги должен выделить Экспортно-импортный банк Китая («Эксимбанк»).





Рамочный проект соглашения между правительствами Китая и Беларуси по этому кредиту уже одобрен. Переговоры по нему уполномочили вести Минэкономики.





Напомним, что генподрядчик на строительстве производственных мощностей БНБК — китайская компания CITIC Construction Co. Ltd. Она же строила завод «Белджи».



