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Власти решили взять у Китая второй кредит на БНБК

Белорусское правительство решило, что нужно привлечь второй китайский кредит на создание производств Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Минфин будет вести переговоры на этот счёт.

Льготный правительственный кредит от КНР привлекается на 15 лет (2019 — 2024) в сумме 2,54 млрд юаней, то есть более $396 млн. Деньги должен выделить Экспортно-импортный банк Китая («Эксимбанк»).

Рамочный проект соглашения между правительствами Китая и Беларуси по этому кредиту уже одобрен. Переговоры по нему уполномочили вести Минэкономики.

Напомним, что генподрядчик на строительстве производственных мощностей БНБК — китайская компания CITIC Construction Co. Ltd. Она же строила завод «Белджи».

Officelife.media
08:26 10/06/2018






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