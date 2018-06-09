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Белорусы сдают валюту: с начала года они продают ее больше, чем покупают

Только физические лица продали 658 миллионов долларов в эквиваленте.

С начала года в белорусские банки люди несут валюты больше, чем покупают. Согласно статистике Национального банка, с января по май население продало 3,707 миллиарда долларов в эквиваленте (учитываются наличные и безналичные продажи), а купило 3,049 миллиарда. Получается, что валютные «заначки» физических лиц стали легче на 658 миллионов долларов.

Среди субьектов хозяйствования картина несколько иная, сообщает belta.by. С начала года резиденты Беларуси продали 7,998 миллиарда долларов в эквиваленте, а купили чуть больше – 8,424 миллиарда. За то же время нерезиденты Беларуси продали 240,6 миллиона долларов в эквиваленте, купили – 48,7.

12:06 09/06/2018






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