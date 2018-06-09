Как бюрократы издеваются над белорусами в особо циничной форме

Белорусские распорядители чужого (политики и чиновники) продолжают издеваться над беларусами в особо циничной, грубой форме. Исходя из принципа собственной непогрешимости и всезнания, они маскируют свои провалы под инновационные предложения. Бюрократы считают, что граждане обязаны откликнуться на их добродетельные предложения своими деньгами и имуществом. Логика белорусского Бюрократа, его способ слияния с чужими деньгами очень прост:





1) объявить нечто национальным (стратегическим) приоритетом, связать его с национальной безопасностью, суверенитетом и общественными интересами;





2) внушить населению, что только государство может обеспечить производство/поставки данного товара/услуги (PR-кампания, фейк-доводы, псевдонаучные аргументы);





3) замутить мозги страхами о том, что без Государства будет полный гамон, бедность и гадостность;





4) обеспечить полный контроль одной группы распорядителей чужого над всеми стадиями прохождения денег/ресурсов, включая законодательную, исполнительную, контрольную и судебную инстанции;





5) придумать «жвачку», почему провалились благородные планы (Кремль, олигархи, мировой империализм, банкиры, масоны, Ватикан, евреи, спецслужбы);





6) увлечь большинство населения привлекательными формами манны небесной или по-простому халявой (бесплатный проезд, субсидируемые ЖКУ, щедрая пенсия, бесплатная медицина и образование, льготные кредиты для малоимущих, многодетных, просто нуждающихся, бесплатный доступ к озёрам и лесам и т.д.);





7) постоянно имитировать бурную деятельность, в том числе канализируя внимание общества на откровенной чуши, утопичных проектах или номенклатурной несуразице. Так создаётся имитация диалога государства и общества;





8) обеспечивать публичную поддержку повестки дня Бюрократа «полезными идиотами» как внутри страны, так и за рубежом. Это те, кто вырывает предложения из контекста и оценивает белорусского Бюрократа, исходя из принципа порядочности, честности, ответственности и созидания блага для человечества. Они живут по принципу «ребята, давайте жить дружно», при этом получают чужие деньги и представляют, как правило международную бюрократию.





9) периодически сдавать на заклание населению коррупционеров, мошенников и зарвавшихся отступников от веры в Большое государство. Чистка бюрократии от слабых звеньев создаёт иллюзию кадровой работы, постоянного процесса совершенствования системы госуправления.





10) периодически устраивать перформансы типа «всебелорусское собрание», «выборы» или «референдум», поддерживать иллюзию нормальной традиционности (дожинки, субботники, спортивные соревнования, песенные конкурсы, конференции по научной проблематике) – во имя укрепление веры в Большое государство.





Так живёт и здравствует белорусский Бюрократ. Его отрыв от реальности зависит от того, сколько лапши выдерживают уши отдельно взятого белоруса. Пока слишком много белорусов держат слишком большое количество лапши. Поэтому перемены в Беларуси не идут, а лишь лениво заявляют о возможном желании ползти.





Вот лишь несколько свежих примеров бюрократических забав/хотелок/утопий, которыми белорусские распорядители чужого бомбят уши легковерных, сбившихся с пути белорусов:





1) Глава Федерации хоккея Семён Шапиро: включить в школьную программу обязательное катание на льду. Особенно актуально на фоне провала сборной Беларуси по хоккею. Это, очевидно, совместное желание Министерства образования, Министерства здравоохранения и Федерации хоккея. И ещё МВД/КГБ, разумеется. Одни делают клюшки и инвентарь. Другие их покупают на бюджетные деньги. Третьи отчитываются ростом числа умеющих стоять и кататься на коньках. Четвертые лоббируют внесение изменений в аттестат зрелости. Пятые вносят предложение по рационализации Болонского процесса – как же он может быть современным без катания на коньках?













2) Министр труда Ирина Костевич продолжает убеждать, что пособие по безработице в $ 13,5 в месяц и официальная безработица в 0,5% — это достижения социально ориентированного государства. А кто не согласен – того в тунеядцы и заставить платить по полной за ЖКУ.





3) Генеральный прокурор Александр Конюк: обнародовать доходы госслужащих неэтично. Зато этично называть предпринимательскую деятельность «лжепредпринимательской», без суда блокировать счета производителей товаров и услуг, сажать за решётку директоров/собственников до решения суда, а субъективные суждения людей в погонах и при госдолжностях принимать за чистую монету. Этичность выкуривания одного косяка природного препарата оценивается, как уголовно наказуемая аморалка, а транжирование десятков миллиардов долларов денег налогоплательщиков на утопические государственные программы – как нравственная деятельность во имя страны.





4) Вице-премьер Владимир Семашко: нам нужна белорусская АЭС, народный белорусский автомобиль «Белджи». В год мы продадим около 30 тысяч автомобилей. И ещё мы будем производить и продавать ~50 тысяч электромобилей. А если будут проблемы со сбытом, пересадим белорусов на номенклатурный автомобиль, который по ошибке назвали народным.





5) Министр экономики Владимир Зиновский: мы реализуем 1742 новых инвестиционных проекта, импортозаместим товары не только для Беларуси, но и для стран ЕАЭС, включая Россию. При этом ни одного полезного, популярного, конкурентоспособного товара для белоруса в рамках предыдущих госпрограмм, не называется. Надо просто верить в гениальность Бюрократа. И то, что самые лучшие из них, самые достойные и долгоживущие в Вертикали власти достойны построить дом, как минимум, за один миллион долларов на участке земли по рыночной цене ещё пару-тройку сотню тысяч долларов. На фоне грандиозно разорительных государственных инвестиционных планов население продолжает смахивать лапшу про 500-долларовую зарплату, благополучную старость и то, что белорусов ну совсем скоро будет больше 10 миллионов.