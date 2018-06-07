ЕАБР значительно улучшил прогноз роста белорусской экономики

Напомним, в предыдущем, февральском, отчете эксперты ЕАБР предполагали рост белорусской экономики в 2018-м лишь на 2,6 процента. Что касается 2019-го и 2020-го, то они и ранее давали ВВП нашей страны плюс примерно в 2 процента ежегодно.





Улучшение прогноза на 2018-й на 1,1 процентного пункта в Евразийском банке развития объясняют более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономического роста по итогам I квартала.





Тем не менее, они ожидают замедление темпов роста начиная со II квартала, что, по их мнению, будет в основном связано с прекращением действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов.









Эксперты ЕАБР также дали для Беларуси прогноз по инфляции. Как сказано в макрообзоре, в 2018-м она должна составить 6 процентов, в 2019-м – 5,3 процента, в 2020-м – 4,9 процента.





По сравнению с февральскими предположениями здесь мало что изменилось. Тогда назывались цифры 6 процентов, 5,5 процента и 5,1 процента соответственно.





Отложенный эффект роста зарплат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, комментируют аналитики.



