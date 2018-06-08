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ЕБРР увеличит инвестиции в проекты в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития готов увеличить количество операций в национальной валюте в Беларуси.

Об этом сообщил на брифинге в Минске вице-президент ЕБРР Алан Пию. По его словам, ЕБРР намерен поддерживать работу Нацбанка Беларуси по дедолларизации экономики страны, пишет myfin.by

Банк будет расширять возможности для кредитования и намерен отрабатывать механизмы этого процесса с Нацбанком и коммерческими банками.

Вице-президент ЕБРР считает возможным увеличить долю операций в национальной валюте. С партнерами из частного сектора число операций в белорусских рублях может составить до 50% от общего количества. «На то, чтобы отладить этот механизм, нужно время. Оставшихся шести месяцев этого года будет, конечно, недостаточно, потребуется больший период», – уточнил Алан Пию.

﻿Он также подчеркнул, что Беларусь сегодня имеет все возможности, чтобы привлекать больше иностранных инвестиций, не только с Запада, но и с Востока.

В стране в отношении партнерства с ЕБРР сложились благоприятные условия и банк будет наращивать объем инвестиций в проекты в Беларуси.


Алан Пию ожидает в этом году значительного роста инвестиций ЕБРР по отношению к прошлому году.
Он оценивает темпы экономического роста в стране как разумные. По его словам, в этом плане показательным был первый квартал года.

«Национальный банк проводит взвешенную денежно-кредитную политику, и она имела достаточно ощутимое воздействие на уровень инфляции», – сказал он.

Вице-президент ЕБРР напомнил о ряде проектов, в которых участвует банк. Он также сообщил, что ЕБРР будет участвовать в финансировании проектов в сфере высоких технологий. Банк готов сотрудничать с резидентами ПВТ и уже поддержал два стартапа.

Алан Пию считает перспективным участие ЕБРР в венчурных проектах в Беларуси. По его словам, ЕБРР также готов участвовать в проектах реконструкции 22 мостов.

Он оценивает как успешные те инфраструктурные проекты в Минске и регионах, в которых участвует ЕБРР. Вице-президент назвал проекты по созданию второй МКАД, по реконструкции трассы М10 на участке Гомель - Брест, проекты по системам водоснабжения и водоотведения в регионах Беларуси и проекты по повышению энергоэффективности жилых зданий в Минске.

ЕБРР предоставляет госзаем в сумме до 5 млн евро новой компании по управлению твердыми отходами. Эту компанию создает Миноблисполком для Пуховичского и Червенского районов.

20:33 08/06/2018






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