Белорусский электромобиль уже не шутка. "Юнисон" подписал с Zotye соглашение на выпуск 30 тысяч электрокаров
Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано сегодня в Циндао.
Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. Проект рассчитан на 4 года, реализовать его планируется до 2022 года.
Церемония подписания состоялась в рамках визита Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает БелТА
В феврале в Минске прошла презентация двух электромобилей Zotye, которые планируют выпускать методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» в Обчаке в Минском районе.
А на днях вице-премьер Семашко заявил, что Беларусь планирует продать до 70 тысяч электромобилей. Правда, когда и за какой отрезок времени, он не уточнил.
"Белорусский партизан"
19:38 08/06/2018
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