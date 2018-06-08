Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Начальница одного из отделов "Бобруйскагромаш" брала откаты - не менее $10 тысяч

Столичная милиция выявили факты получения взяток начальником одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с 2013 года, находясь на территории г.Минска, получала от представителей коммерческих структур взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, а именно за обеспечение своевременных расчетов за ранее поставленный в адрес ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» металлопрокат, в рамках договоров поставки, заключенных по результатам проведенной ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» процедуры закупки за счет собственных средств.

По данным следствия, за период покровительства коммерческих структур женщина получила незаконные денежные вознаграждения в качестве взяток на общую сумму более 10 тысяч долларов США.

В отношении нее по материалам подразделений службы БЭП г.Минска возбуждено более 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение взятки).


Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных фактов ее противоправной деятельности продолжаются.

15:48 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё