Начальница одного из отделов "Бобруйскагромаш" брала откаты - не менее $10 тысяч
Столичная милиция выявили факты получения взяток начальником одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с 2013 года, находясь на территории г.Минска, получала от представителей коммерческих структур взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, а именно за обеспечение своевременных расчетов за ранее поставленный в адрес ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» металлопрокат, в рамках договоров поставки, заключенных по результатам проведенной ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» процедуры закупки за счет собственных средств.
По данным следствия, за период покровительства коммерческих структур женщина получила незаконные денежные вознаграждения в качестве взяток на общую сумму более 10 тысяч долларов США.
В отношении нее по материалам подразделений службы БЭП г.Минска возбуждено более 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение взятки).
Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных фактов ее противоправной деятельности продолжаются.
15:48 08/06/2018
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