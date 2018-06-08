Начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с 2013 года, находясь на территории г.Минска, получала от представителей коммерческих структур взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, а именно за обеспечение своевременных расчетов за ранее поставленный в адрес ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» металлопрокат, в рамках договоров поставки, заключенных по результатам проведенной ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» процедуры закупки за счет собственных средств.





По данным следствия , за период покровительства коммерческих структур женщина получила незаконные денежные вознаграждения в качестве взяток на общую сумму более 10 тысяч долларов США.





В отношении нее по материалам подразделений службы БЭП г.Минска возбуждено более 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение взятки).









Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных фактов ее противоправной деятельности продолжаются.