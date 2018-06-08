От Infiniti до Skoda: на каких машинах ездят минские банкиры

Это выяснил Myfin.by , пробежавшись по парковкам у банковских отделений в Минске.





Даем «средний срез» по маркам и моделям по первому впечатлению после посещения 10-12 парковок возле отделений, филиалов и головных офисов Белагропромбанка, Беларусбанка, Банка БелВЭБ, Альфа-Банка, Технобанка, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка.





В основном это были стоянки и парковки в центре столицы на улицах Карла Маркса, Ленина, Мясниковича, проспекте Независимости, а также на улице Кропоткина, проспекте Машерова, проспекте Победителей.

Конечно, нам бы хотелось заинтриговать вас фото Lamborgini, Ferrari, Bentley, Jaguar, Porsche или знаменитого бондовского Aston Martin. Но этих автомобилей мы не увидели, может быть, они ждали нас на других банковских парковках.





Итак, «средний срез».





Судя по тому, что мы увидели, работники белорусских банков в основном остаются верны классическим предпочтениям деловых людей: имиджевые Mercedes-Benz и BMW, практичные Volkswagen, надежные и стильные Mazda, Toyota, Nissan, Honda.





Верность классике проявляется и в цвете машин – в основном черные, темно-синие и серые. Белых машин, на удивление, мало, как и красных. Хотя были несколько, в основном новых малолитражек (Mazda 2, Mazda 3 и другие).

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По стоимости





Цена в автосалоне в Минске на аналогичный увиденному на одной из парковок Mersedes E-класса от 92 тыс. белорусских рублей ($46 000), GLS-класса – от 184 тыс. ($92 000), на Volkswagen Tuareg – от 46 тыс. рублей ($23 000), Volkswagen Passat – от 24 тыс. рублей ($12 000), а Polo – от 19 тыс. ($9 500).





На «японцев» для сравнения с увиденными: Toyota Camry – от 44 тыс. рублей ($22 000), а на Land Cruiser – от 124 тыс. рублей ($62 000), на Mazda 6 – от 40 тыс. ($20 000).





Автомобили в основном среднего и бизнес-класса. В большинстве своем это вместительные седаны, универсалы, минивэны, а также джипы, но последних на стоянках у банков не так много.





К слову, на парковке у одного из отделений Технобанка стояла и Infiniti (на ул. Кропоткина, 44), возможно, это была машина клиента банка. Также парковка оборудована зарядкой для электромобилей и велопарковкой. Кстати, банк призывает своих клиентов смело приезжать к ним на велосипедах.





В процентном соотношении лидируют классические «немцы». Mercedes, Volkswagen и BMW составляют около половины машин (в пропорции примерно 15%, 20%, 10%) плюс около 5% Audi (A4 и другие). К слову, цена на новую Audi A4 в автосалоне в Минске – около 50 тыс. рублей, или $25 000.





На второй позиции идут «японцы» – около 25% от общего количества.





И оставшиеся 25% приходятся на корейские KIA, Hyundai, Daewoo, «французов» и другие авто. Кстати, на удивление часто попадались автомобили Skoda (Skoda Rapid в автосалоне в Минске стоит от 20 тыс. рублей, или $10 000, Octavia – от 29 тыс., или $14 500).





Российских LADA и китайских Geely (в белорусской сборке цена новой Geely SC7 от 16 тыс. рублей, или около $8 000) были единицы, как и Volvo. А «британцев» (Land ROVER и других) или «итальянцев» (Alfa Romeo, например) мы вообще не встретили.





Довольно популярны машины KIA.









По итогам своего рейда мы сделали вывод, что в большинстве своем банковские работники особо дорогих люксовых моделей не используют (или не афишируют это, как Джемс Бонд). На спортивных карах они особо не гоняют, во всяком случае, на работу.





Не было на парковках (надеемся, появятся со временем) и электромобилей Tesla или других производителей, например, белорусских. Велосипедов мы там тоже не видели.





С другой стороны, малолитражки белорусские банковские работники тоже используют нечасто. Хотя экономичные по расходу топлива представители малого класса разных марок были на парковках у банков и их филиалов.





В общем, как, наверное, и положено, банковские работники в Минске предпочитают сравнительно быстрые и надежные автомобили, со средним и выше среднего объемом двигателя и расходом топлива, достаточно вместительные. В большинстве это автомобили в современном оснащении и в хорошем состоянии – новые или относительно новые по году выпуска.





Надеемся, что работники банков пополнят нашу информацию своими комментариями и сами расскажут о своих предпочтениях в выборе авто и причинах, по которым они купили ту или иную марку.