Валютные торги в пятницу завершились обвалом российского рубля

Корзина валют опустилась к значениям конца августа прошлого года. С начала недели белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,91%, а с начала года уже на 3,04%, пишет select.by





Курс доллара вырос на 0,0071 рубля до 2,0016 BYN/USD. За предыдущие шесть торговых сессий курс американской валюты снизился на 0,0279 рубля.





Курс евро упал на 0,0024 рубля до 2,3552 BYN/EUR и покинул максимум за три недели, на котором оказался вчера.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0315 рубля до 3,1927 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 36 дней, а с начала месяца рубль РФ подешевел на 1,53%.





За текущую неделю белорусский рубль смог укрепиться к корзине валют на 0,65%:





доллар подешевел на 0,38%;

евро укрепился на 0,42%;

рубль РФ обвалился на 1,23%.









Россия





Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра был повышен на 0,86 рубля до 62,6680 USD/RUB, а официальный курс евро на завтра поднялся на 0,72 рубля до 73,7916 EUR/RUB.