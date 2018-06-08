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Вице-премьеры Беларуси и России могут урегулировать "молочный спор" уже сегодня

Посол России в Беларуси Александр Суриков рассчитывает, что вице-премьеры двух стран Михаил Русый и Алексей Гордеев сегодня смогут урегулировать молочный спор между государствами.

"Сегодня в Москве встречаются вице-премьеры Русый и Гордеев. Наверное, они эту тему ( по поставкам белорусского молока в РФ - ИФ) урегулируют", - сказал Суриков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Комментируя мнение, что, запрещая белорусское молоко, кто-то в РФ хочет "отжать" белорусские молокопредприятия, дипломат сказал, что "отжать никто ничего не хочет". "Это все-таки сельское хозяйство и переработка, не нефть прямо скажем, чтобы все сильно рвались", - добавил он.

При этом Суриков отметил, что ему вопрос с запретом белорусского молока не нравится. "Я абсолютно поддерживаю работу наших надзорных ведомств - и Беларуси, и России - в вопросе сохранения и улучшения качества", - сказал посол.

По его словам, и Беларусь, и Россию прежде всего должны волновать вопросы развития и расширения производства молокопродукции.

В данной связи Суриков напомнил, что обе страны совместно производят порядка 37 млн тонн молока: 30 млн - Россия и 7 млн -Беларусь, при общей потребности в 41 млн тонн.

"Качеством надо заниматься и расширением производства. (...) а не баловаться заменой молока другими вещами", - подчеркнул дипломат.


Как сообщалось, с 6 июня Россельхознадзор запретил поставки в РФ белорусских молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в таре объемом более 2,5 литра. 

По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".

В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Накануне в Москве прошли переговоры глав аграрных ведомство двух стран, по итогам которых было принято решение создать в Минсельхозе РФ рабочую группу по оперативному решению ситуации с белорусской "молочкой".


Источник: interfax.by
14:07 08/06/2018






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